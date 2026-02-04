VIDEO: Greifov Lyon opäť vykúpila mladá hviezda Realu. Teší sa aj Toulouse so Sauerom

Endrick oslavuje gól
Endrick oslavuje gól (Autor: X/Olympique Lyonnais)
Sportnet, ČTK|4. feb 2026 o 23:38
Slovenský brankár bol na lavičke náhradníkov.

Český futbalista Pavel Šulc pomohol Lyonu gólovou asistenciou k výhre 2:0 nad Lavalom a postupu do štvrťfinále Francúzskeho pohára.

Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke náhradníkov, v domácej bráne dostal šancu Remy Descamps.

Lyon prelomil obranu súpera až v 80. minúte. Šulc vyviezol loptu stredom ihriska, ustál kontakt s dvoma faulujúcimi protihráčmi a posunul loptu na Endricka, ktorý trafil nechytateľne pod brvno.

VIDEO: Krásny gól Endricka

Brazílčan, ktorý je v Lyone na hosťovaní z Realu Madrid, rozhodol už predtým kolo proti Lille. Aj druhý strelec bol rovnaký, v nastavení poistil postup Afonso Moreira.

Z postupu medzi najlepšiu osmičku sa teší aj slovenský stredopoliar Mário Sauer. Proti Amiens nastúpil v základnej zostave a hral až do 75. minúty. O triumfe jeho Toulouse rozhodol v prvom polčase Yann Gboho.

