VIDEO: Greifov Lyon opäť vykúpila mladá hviezda Realu. Teší sa aj Toulouse so Sauerom

Český futbalista Pavel Šulc pomohol Lyonu gólovou asistenciou k výhre 2:0 nad Lavalom a postupu do štvrťfinále Francúzskeho pohára.
Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke náhradníkov, v domácej bráne dostal šancu Remy Descamps.
Lyon prelomil obranu súpera až v 80. minúte. Šulc vyviezol loptu stredom ihriska, ustál kontakt s dvoma faulujúcimi protihráčmi a posunul loptu na Endricka, ktorý trafil nechytateľne pod brvno.
VIDEO: Krásny gól Endricka
Brazílčan, ktorý je v Lyone na hosťovaní z Realu Madrid, rozhodol už predtým kolo proti Lille. Aj druhý strelec bol rovnaký, v nastavení poistil postup Afonso Moreira.
Z postupu medzi najlepšiu osmičku sa teší aj slovenský stredopoliar Mário Sauer. Proti Amiens nastúpil v základnej zostave a hral až do 75. minúty. O triumfe jeho Toulouse rozhodol v prvom polčase Yann Gboho.