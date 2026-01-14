Trenčín dokázal vo Viedni remizovať. Michalovce si poradili v príprave so Zvolenom

Momentka zo zápasu Altach - Trenčín.
Momentka zo zápasu Altach - Trenčín. (Autor: Facebook/AS Trenčín)
TASR|14. jan 2026 o 18:12
Zápas sa hral na umelej tráve.

Futbalisti AS Trenčín remizovali vo svojom prvom stretnutí v rámci zimnej prípravy vo Viedni s rakúskym SC Rheindorf Altach 3:3.

Ďalší účastník Niké ligy MFK Zemplín Michalovce zdolal v stredu na svojej umelej tráve druholigový MFK Zvolen 3:2.

Prípravné zápasy - 14. január:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Zvolen 3:2 (1:0)

Góly: 17. Theofanopoulos, 77. Lemiško, 83. Ramos (z 11 m) – 56. Gono (z 11 m), 86. Petrák

SC Rheindorf Altach - AS Trenčín 3:3 (2:2) 

Góly: 7. Mustapha, 11. Greil, 75. Diawara – 14. a 37. David, 74. Sabljič

