Suverénny Juventus deklasoval nováčika, Obert nezabránil prehre Cagliari

Futbalisti Cagliari Calcio prehrali v pondelkovom dueli 20. kola talianskej Serie A na pôde FC Janov 0:3.
Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za hostí celý zápas a v 42. minúte videl za faul žltú kartu. Janov ukončil päťzápasovú sériu bez výhry a bodovo sa dotiahol na svojho súpera.
V ďalšom zápase Juventus Turín deklasoval nováčika Cremonese 5:0 a posunul sa s 39 bodmi na štvrté miesto tabuľky. Hostia predĺžili sériu bez víťazstva na šesť duelov, patrí im 13. priečka.
Serie A - 20. kolo:
FC Janov - Cagliari Calcio 3:0 (1:0)
Góly: 7. Colombo, 75. Frendrup, 78. Ostigard
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a v 42. min. dostal ŽK/
Juventus Turín - US Cremonese 5:0 (3:0)
Góly: 12. Bremer, 15. David, 35. Yildiz, 48. Terracciano (vl.), 64. McKennie