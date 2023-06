Kupoval krčmu a potraviny. Greško vybudoval divadlo, v ktorom hral Lasica aj IMT Smile

Na začiatku Greškovci potrebovali získať meno. Nebolo jednoduché priviezť do Tajova známe mená. Mnohí účinkujúci mali spočiatku pochybnosti. Keď vstúpili do sály, menili názor.

Už na jar pripravuje plán predstavení na jeseň. O plánoch hovorí so zápalom. Rád by do divadla dostal Emila Horvátha či Evu Holubovú. Pri divadelných predstaveniach je pravidlo, že sú vypredané. Pre stabilnú skupinu návštevníkov sa stáva, že na vychytené predstavenia sa do predaja dostane len zopár vstupeniek. Napríklad koncert IMT Smile bol prakticky vypredaný už vopred.

Cez pandémiu ich spasili potraviny

Keď Greško budovu kupoval, netušil, že raz bude na doskách, ktoré znamenajú svet, uvádzať známych hercov, kapely či populárne talkshow.

„Divadlo je však najmä hobby. Podnikanie na ňom nestojí. Robíme svadby, oslavy, stužkové, školenia. Divadelné predstavenia hrávame 10 až 12-krát do roka,“ hovorí.