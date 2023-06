Greško: Na Slovensku platí, keď máš auto, tak si frajer. Tomu som odolal

Podnikaním sa to dá nazvať od momentu, keď som prestal pracovať v Podbrezovej (po skončení aktívnej kariéry bol do roku 2018 viceprezident klubu - pozn.). Dovtedy to nebolo optimálne. Riešili sme príjmy, náklady. Je to nekonečný proces, aj keď nie je to veľká firma (Gresso s.r.o. zastrešuje podnikateľské aktivity Greškovcov - pozn.). Staráme sa o ňu v podstate traja ľudia, preto to viem zvládnuť aj popri trénovaní.

Tvrdí, že viackrát stál na okraji priepasti, ale nikdy do nej nespadol. Najmä vďaka ľuďom okolo seba. Zo zahraničia sa vrátil do tretej slovenskej ligy a po skončení kariéry zostal pri futbale a podniká. V Tajove, odkiaľ pochádza, prevádzkuje divadlo či potraviny. Prečítajte si ďalší príbeh zo seriálu Život po kariére .

Kúpil som si byt. A samozrejme auto, lebo do Bratislavy sme zvykli cestovať autobusom a bolo to náročné. Potom som kúpil nehnuteľnosť v Tajove, z ktorej sa rokmi stal relatívne veľký objekt. Tam som postupne dokupoval nejaké vybavenie. Viete, niekto investuje do cenných papierov, druhý do akcií, ďalší kupuje tehly...

V podstate sa musím stále obracať. Viete, peniaze sa míňajú. To nie je len tak. Máte príjmy a výdavky. Je to iné, keď ste sám, keď ste dvaja, alebo keď máte dve deti. V podstate potrebujete myslieť na to, aby mali deti servis a všetko, čo potrebujú. Aby som si mohol v budúcnosti povedať, že som pre ne urobili maximum a nemám si čo vyčítať.

Alebo iný si kúpil nové auto. Za dva mesiace ho vidím už s ďalším. Pýtal som sa ho, kde máš auto? Ktoré? To prvé. Nemám. Akože nemáš? Predal som. Ako predal? Veď to stálo minimálne toľko alebo toľko. A za koľko si ho predal? Tuším o 30 percent lacnejšie…

Veľký príjem, veľký výdaj. Zažil som extrémy, ale nie u seba. U niektorých spoluhráčov. Nebudem ich menovať. Po tréningu mi niečo vrčalo v ušiach, tak som šiel som za fyzioterapeutom, že či nevie, čo to vrčí a on mi vraví, že na ihrisku pristál vrtuľník. Jeden hráč odchádzal domov vrtuľníkom.

Viete, keď sa vrátite na Slovensko, nemôžete rátať, že idete zbohatnúť. Potrebujete si hľadať inú motiváciu. Hlavná bola, ak sa podarí postúpiť, bude to prvýkrát v histórii. Nám sa to podarilo so slovenskými hráčmi, s historickým najvyšším náskokom (21 bodov – pozn.). Futbal ma bavil. Hráči boli mladí a mali obrovskú motiváciu.

Pre mňa to bola v podstate motivácia. Čím viac mi nadávali, tým lepšie. Na druhej strane, spoluhráči mali pokoj. Všetci sa sústredili na mňa. V Rimavskej sobote prišiel fanklub len na náš zápas. Na žiadny iný. Bolo aj veľa zábavy. Jeden z cieľov šéfov Podbrezovej bol, aby mladí chlapci videli, ako sa v profesionálnom futbale funguje a aby sa učili, akým smerom pôjdeme. Do značnej miery sa to asi podarilo.

Bol som po zranení a povedal som si, že žiadnu druhú ligu v zahraničí hrať nebudem. To môžem aj doma. A ľudí z Podbrezovej som dlhé roky poznal osobne. Deklarovali mi svoju víziu a predstavy. Niekedy nájdete motiváciu, aj keď idete do tretej ligy. A bolo to také prirodzené a bol som tam šťastný. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Do prvej ligy ma nikto nechcel. Bol som po zranení, všetci to vnímali ako riziko. Nakoniec som päť rokov hral v Podbrezovej. Nemohol som vedieť, že z tretej ligy postúpime až do prvej ligy.

Pokiaľ investor volí pre zhodnocovanie svojich úspor fondy, každé jedno euro je rozdelené do stoviek rôznych cenných papierov. Aj keby niektorý z týchto cenných papierov výrazne poklesol, na celý fond to má len minimálny vplyv.

Investovanie by malo byť bežnou súčasťou rodinných rozpočtov väčšiny domácnosti. Je to jediný spôsob, ako dlhodobo ochrániť úspory pred infláciou. Na trhu je dnes veľa možností, ako investovať už od dvadsať eur mesačne.

Hovorí sa, že za každým úspešným mužom je silná žena. To je veľká pravda. Obrazne povedané, niekoľkokrát som sa ocitol na okraji priepasti, ale futbalovej. Nebolo to o hazarde, ani o ženách. S manželkou som 20 rokov. Vždy, keď som bol pred nejakým ťažkým rozhodnutím, dobre mi poradila alebo ma zastavila pred tým, aby som urobil zlý krok. Alebo to bol niekto iný z môjho okolia. Ale nikdy to nebolo o tom, že by som mohol spadnúť do iných problémov. Napríklad auto mám 16 rokov a jazdí ako nové. Nič mu nie je.

Ale na to, aby ste sa niekam dostali, musíte niečo obetovať. Keď deti hrajú futbal, obetovali svoje detstvo. Kým iní idú do mesta, hrajú sa, lyžujú, futbalisti majú pevný režim. Ráno o šiestej tréning, škola, po obede úlohy, v sobotu zápas. Toto žiadny z nadávajúcich fanúšikov nevidí. Oni prejavujú len svoju frustráciu, čo sa im nepáči na ihrisku.

Vraví sa, že futbal je jediný šport, v ktorom chudobní chodia nadávať bohatým. Diváci, ktorí si zaplatia vstupenky, nadávajú bohatým na ihrisku. Len treba brať do úvahy aj to, v ktorej krajine sa to deje. Zabezpečiť sa v našej lige? Na to zabudnite. Potom, keď sa niekto dostane do zahraničia a zarobí si, môžu mu nadávať, koľko chcú.

Vy ste novinári, niekde ste začínali. Možno v skromnejších podmienkach, študovali ste a získali ste popri tom nejaké návyky. Postupne ste budovali svoj život, svoju kariéru. Futbalisti niektoré návyky nemajú. Koľko z nich nedoštudovalo ani strednú školu? Nič v zlom. To je málo. Keď niektoré návyky nemáte, ako ich chcete začať budovať v štyridsiatke? To je takmer nemožné. Minimálne zložité. Dôležité je nezabudnúť, odkiaľ ste vyšli.

Na ME 21 som dostal červenú kartu, ale tréner Radolský mohol pred olympiádou odohrať tri prípravné zápasy a trest za kartu by sa zmazal. V Sydney sme mali v skupine Juhoafrickú republiku, Japonsko a Brazíliu. V najsilnejšej zostave by sme Brazílčanov minimálne potrápili. Ale podľa toho, ako bolo mužstvo mentálne a herne silné, boli sme schopní aj ich zdolať. A to nehovorí zo mňa prehrané sebavedomie. Aj v prípravných zápasoch sme hrali vyrovnané zápasy a rozhodovali detaily.

Vďaka štvrtému miestu na ME U21 postúpilo Slovensko na olympijské hry do Sydney, ale niektoré kluby neuvoľnili reprezentantov a tím necestoval na olympiádu s kvalitou, ktorú mal. Ani vy ste nešli.

Bol. Vyhrali sme kvalifikačnú skupinu s Portugalskom, Rumunskom a Maďarskom a nepostúpili sme priamo na majstrovstvá Európy. Ani víťaz skupiny vtedy nemal istý postup. Hrala sa ďalšia baráž a v nej sme prešli cez Rusov. Vtedy sme sa presadili systémom, taktikou, enormnou bojovnosťou a skvelým realizačným tímom, ktorý dostal mužstvo do pozície, že za dva roky sa z brániaceho tímu stal útočiaci. A to platilo aj proti silným tímom. Súperi študovali našu hru, pretože sme nešli na zápas s tým, že ideme brániť.

S rovesníkmi ste skončili štvrtí na ME do 21 rokov, ale medzi seniormi sa k podobnému výsledku slovenský tím nepriblížil. Bol to vrcholný moment tejto generácie?

Aby hráči boli dobre vedení a prešli plynule k mužskej reprezentácii aj s trénerom (Radolským). Ak by sa to čiastočne poradilo, nášmu futbalu by to prinieslo obrovský skok. Čechom sa poradilo takto preraziť na majstrovstvách Európy v Anglicku. Stala sa chyba, žiaľ. Mňa nepostihla, veď som hral v Nemecku, Taliansku, Anglicku, ale z 21-tky sa vytratil tímový duch, čo je veľká škoda.

Moje výkony, moja práca, manželka, tréner Bubenko, pán Obložinský a trenér Radolský. Aj skvelá partia v reprezentačnej dvadsaťjednotke. To bola prvá veľmi silná kompaktná generácia v slovenskom futbale v ére samostatnosti. Ale jej potenciál sa nevyužil tak, ako mohol. Viacero chalanov hralo v zahraničí. Ale ono to chcelo jednu vec - jasnú filozofiu, víziu, smerom k seniorom.

Prísny otec. Mal som prísnu výchovu. Skvelé rozhodnutie bol prestup do Interu Bratislava. V tom čase to bol výborný klub. Z mnohých stránok. Bolo to skvelé rozhodnutie. A potom som skočil do Nemecka. Nebolo to ľahké. Nebol som zvyknutý na kritiku.

Vratislav Greško v súboji s Talianom Gatussom na ME vo futbale do 21 rokov v Bratislave. (Autor: TASR)

Pri prvom prestupe do Nemecka trval klub na tom, že budem mať učiteľku nemčiny, že sa musím zdokonaliť v jazyku. Dostali sme skvelú učiteľku. Bolo to veľmi dobré. Vedel som, že ak prestúpim neskôr do inej krajiny, dám si túto podmienky do zmluvy. V Taliansku aj v Anglicku mi klub platil súkromného učiteľa taliančiny a angličtiny. Takéto podmienky klub rád akceptuje. S týmto nemajú problém.

Mrzelo ma to, pretože sme jediná generácia, ktorá postúpila na olympijské hry a nakoniec sme to tam len šli odohrať. To bola príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život. Dôležité je, že ak niekomu ďalšiemu naskytne rovnaká šanca, aby sa hľadali možnosti, ako hráčov uvoľniť. Lebo vtedy sme rozmýšľali, ako sa to nedá.

A čo sa mňa týka, mal som od Leverkusenu povolenie, ak ma povolá reprezentácia, môžem ísť na olympiádu. Lenže reprezentácia by musela odohrať pred olympiádou spomínané tri prípravné zápasy, aby sa môj trest vynuloval. Ale oni prípravu zrušili. Šli do Sydney bez toho. Ja som to neriešil. Nemal som to ako ovplyvniť.

Olympijské hry sú významné podujatie. Záujem o šport bol enormný, aj skauting klubov a hráči by boli prestúpili do špičkových zahraničných klubov a samotné slovenské kluby by boli zarobili peniaze. Bolo to krátkozraké. Neviem to normálne pomenovať.

Udialo sa niekoľko vecí. Prvá, že kluby mysleli na seba, pretože mali ligové súťaže aj pohárové zápasy. A pôsobili v nich hráči, ktorí hrali v reprezentácii v základnej jedenástke a kluby ich odmietli pustiť, čo bolo šialené rozhodnutie. Druhá vec. Úspech sa často neodpúšťa a cítili sme neprajnosť. Doplatili na to hráči a slovenský futbal. Pretože pokiaľ by to mužstvo bolo v najsilnejšom zložení, postúpilo by na 99 percent zo skupiny. Boli sme schopní postúpiť ďaleko.

Stále tie jazyky využívate?

Mám kamarátov v Anglicku, v Nemecku aj v Taliansku a bežne s nimi komunikujem ich jazykom. Napríklad s deťmi hovorím len po taliansky. Od narodenia.

Dôvod?

Keď viete jazyk, máte náskok. Pritom mnohí ma odhovárali. Aj manželka. Veľakrát je to výhoda, keď vám druhí nerozumejú. Syn chodí na bilingválne gymnázium. Ovláda angličtinu, taliančinu. Dcéra to isté. So slovenčinou si vystačíte len doma. Jazyky vám otvárajú dvere.

Bol u vás niekto impulzom, aby ste si odkladali, sporili alebo inak mysleli na to, čo príde po kariére? Ako to fungovalo vo vašom prípade?

Nijako. Robil som si to po svojom. Aj som pomohol rodine, ale dal som tiež k dispozícii nejaké peniaze. Mohol som to urobiť aj inak. Ale všetko zlé je na niečo dobré. V Podbrezovej to bolo jedno krásne obdobie, lebo tam som sa veľa naučil. Tam som prišiel do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí sú úspešní v podnikaní a vedú veľkú fabriku. Čo to je za mašinéria, ako sa to robí, pritom to je nesmierne náročný biznis. Čiže v Podbrezovej to nebolo len o športe, ale bolo to aj o manažmente. A bolo to krásne. Keď som tam začínal v hmle, chodilo na zápas asi 250 divákov a v určitom momente sme mali 4-tisíc a plný štadión. Na to sa nezabúda.

Od vrcholného európskeho futbalu až po Podbrezovú ste videli stovky príbehov hráčov, ktorí v jednom momente skončili. Vráti sa vtedy futbalista na základnú štartovaciu čiaru?

Mám dlhoročných kamarátov, ktorí majú jednu celoslovenskú úspešnú obchodnú sieť predajní, jeden z nich hral hokej. Raz mi povedal peknú myšlienku: Ak sa do devätnástky či dvadsiatky neukáže, že máš na to, aby si sa živil športom, treba sa na to vykašlať a treba sa venovať niečomu inému. Šport ťa bude koniec koncov len brzdiť.

Treba vedieť vyhodnotiť, či na to mám, či sa šťastie prikloní na moju stranu alebo nie.