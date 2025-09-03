Nezvyčajná vojna v českom futbale. Reportérov nepustia na zápas, ich šéf hovorí o zastrašovaní

Futbalovým Českom rezonuje nezvyčajný konflikt. Tri kluby najvyššej súťaže - Slavia Praha, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava - odobrali denníku Sport akreditácie na svoje domáce zápasy.
Zdôvodnili to tým, že redaktori opakovane zverejňovali nepravdivé informácie. Kluby to uviedli v spoločnom vyhlásení na svojich weboch.
Šéfredaktor denníka Sport Lukáš Tomek označil krok za nebezpečné opatrenie, ktorého cieľom je snaha zastrašiť redakciu a poslať odkaz aj ďalším médiám, aby informovali podľa predstáv zástupcov týchto klubov.
Denník Sport a jeho onlajn verzia isport.cz sú súčasťou vydavateľstva Czech News Center, ktorého majiteľom je miliardár Daniel Křetínský - zároveň majiteľ futbalovej Sparty.
"Napriek všetkým možným faktickým výhradám chápeme, že sa jedná o médium bulvárneho typu. Ani tento fakt by však nemal umožňovať publikovanie úplne vymyslených a účelových informácií.
Preto sme sa spoločne rozhodli odobrať redakcii denníka Sport novinárske akreditácie na naše domáce zápasy. Naším cieľom nie je obmedzovať slobodu slova, ale chrániť integritu našich klubov," stojí vo vyhlásení troch klubov.
Podľa nich zdieľajú rovnaký postoj aj ďalšie kluby. Spomenuli Zbrojovku Brno z druhej ligy, ktorá v minulých dňoch tiež zakázala reportérom Sportu vstup na domáce zápasy.
Šéfredaktor Sportu Lukáš Tomek v reakcii zdôraznil, že súčasnú situáciu nevníma ako stret média s troma futbalovými klubmi, ale ako stret s Jaroslavom Tvrdíkom (šéf Slavie Praha) či Adolfom Šádkom (šéf Plzne), funkcionármi s autoritárskymi sklonmi.
"Toto nie je vojna Slavia, Plzeň, Baník versus Sport. Je to vojna Tvrdík či Šádek verzus slobodná žurnalistika. A ten, kto v nej strieľal manipuláciami, nepravdivými výrokmi a vyhrážkami, bol zatiaľ predovšetkým Jaroslav Tvrdík.
Cieľom tohto nebezpečného kroku nie je podľa nás korekcia faktických chýb, ale predovšetkým pokus zastrašiť redakciu a poslať odkaz aj ďalším českým médiám. Aký?
Buď píšete podľa nôt a predstáv Jaroslava Tvrdíka či plzeňského bossa Adolfa Šádka, alebo s nami budete mať problémy," uviedol Tomek.
Zároveň odmietol, že by existovalo neštandardné prepojenie denníka Sport so Spartou, na ktoré Tvrdík naráža.
Ku konfliktu sa vyjadril aj český Klub športových novinárov, ktorý dôrazne odmietol akýkoľvek spôsob nátlaku na nezávislosť médií.
"Pokiaľ má niekto pocit, že dochádza k porušovaniu etického kódexu, potom má možnosť obrátiť sa na etickú komisiu KSN, k čomu nedošlo.
Podobne ako by mal novinár byť pri svojej práci viazaný pravidlami tohto kódexu, tak má zároveň právo na prístup k informáciám a toto právo bude KSN vždy hájiť," píše v stanovisku.