Kolaps Slovákov v českej lige. Až dvaja dostali v jednom zápase červenú kartu

Patrik Blahút v drese 1. FC Slovácko. (Autor: X/1.FC Slovácko)
TASR|19. apr 2026 o 15:35
Slovácko aj pre vylúčenie Slovákov prehralo s Olomoucom.

Futbalisti Sigmy Olomouc zvíťazili v 30. kole najvyššej českej súťaže doma nad 1. FC Slovácko 2:1.

Hostia dohrávali zápas oslabení až o dvoch hráčov, červenú kartu dostali slovenskí legionári Filip Vaško a Patrik Blahút.

Česká liga - 30. kolo

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)

Góly: 16. Sejk, 45.+3 Janošek (z 11 m) - 8. Trávnik (z 11 m)

ČK: 36. Blahút, 86. Vaško (obaja Slovácko)

/P. Blahút hral do 36. minúty a dostal ČK, F. Vaško hral do 86. minúty a dostal ČK, M. Koscelník hral od 62. minúty a M. Šviderský (všetci Slovácko) hral od 75. minúty/

