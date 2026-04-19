Kolaps Slovákov v českej lige. Až dvaja dostali v jednom zápase červenú kartu

Futbalisti Sigmy Olomouc zvíťazili v 30. kole najvyššej českej súťaže doma nad 1. FC Slovácko 2:1.
Hostia dohrávali zápas oslabení až o dvoch hráčov, červenú kartu dostali slovenskí legionári Filip Vaško a Patrik Blahút.
Česká liga - 30. kolo
Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 2:1 (2:1)
Góly: 16. Sejk, 45.+3 Janošek (z 11 m) - 8. Trávnik (z 11 m)
ČK: 36. Blahút, 86. Vaško (obaja Slovácko)
/P. Blahút hral do 36. minúty a dostal ČK, F. Vaško hral do 86. minúty a dostal ČK, M. Koscelník hral od 62. minúty a M. Šviderský (všetci Slovácko) hral od 75. minúty/