Jablonec oslavuje aj so Slovákom. Po ôsmich rokoch zabojuje o pohárovú trofej

Hráči FK Jablonec (Autor: Facebook/FK Jablonec)
ČTK|21. apr 2026 o 19:23
V semifinále vyradil Mladú Boleslav.

Futbalisti Jablonca v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom zdolali Mladú Boleslav 1: 0 a po ôsmich rokoch postúpili do finále Českého pohára.

Semifinále rozhodol v prvom polčase Lamin Jawo.

Severočesi sa budú usilovať o tretie víťazstvo v súťaži po triumfoch v rokoch 1998 a 2013. Vo finále 20. mája v Hradci Králové vyzvú buď Karvinú, alebo Ostravu. Sliezske derby je dnes na programe od 20.00 h.

Víťaz Českého pohára sa kvalifikuje do záverečného 4. predkola Európskej ligy a bude mať istotu účasti minimálne v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. Jablonec ako jediný zo semifinalistov hrá o európske poháre aj v najvyššej súťaži.

Ak by skončil do štvrtého miesta a zároveň ovládol MOL Cup, prešiel by do pohárov aj piaty celok z ligy.

Český pohár - semifinále:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Gól: 34. Jawo

/S. Nebyla odohral celý zápas, S. Lavrinčík bol na lavičke - M. Králik odohral celý zápas/

