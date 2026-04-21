Jablonec oslavuje aj so Slovákom. Po ôsmich rokoch zabojuje o pohárovú trofej

Futbalisti Jablonca v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom zdolali Mladú Boleslav 1: 0 a po ôsmich rokoch postúpili do finále Českého pohára.
Semifinále rozhodol v prvom polčase Lamin Jawo.
Severočesi sa budú usilovať o tretie víťazstvo v súťaži po triumfoch v rokoch 1998 a 2013. Vo finále 20. mája v Hradci Králové vyzvú buď Karvinú, alebo Ostravu. Sliezske derby je dnes na programe od 20.00 h.
Víťaz Českého pohára sa kvalifikuje do záverečného 4. predkola Európskej ligy a bude mať istotu účasti minimálne v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. Jablonec ako jediný zo semifinalistov hrá o európske poháre aj v najvyššej súťaži.
Ak by skončil do štvrtého miesta a zároveň ovládol MOL Cup, prešiel by do pohárov aj piaty celok z ligy.
Český pohár - semifinále:
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Gól: 34. Jawo
/S. Nebyla odohral celý zápas, S. Lavrinčík bol na lavičke - M. Králik odohral celý zápas/