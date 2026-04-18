Slovenský brankár vychytal výhru svojho tímu. Proti Ostrave ani raz neinkasoval

Slovenský brankár Tomáš Frühwald vychytal v sobotu víťazstvo pre Bohemians Praha v zápase 30. kola českej Chance ligy na ihrisku Baníka Ostrava 2:0.
Pre dvadsaťtriročného brankára išlo už o tretie čisté konto zo šiestich ligových duelov, do ktorých nastúpil. Tri body pre hostí zariadili ešte v prvom polčase Milan Ristovski a Jan Matoušek.
Slovák Marián Pišoja prispel asistenciou na prvý gól Zlína k triumfu „ševcov“ nad Teplicami 3:2.
Dvadsaťpäťročný obranca prihral Jakubovi Černínovi na úvodný presný zásah, na ktorý „sklári“ odpovedali zásluhou Daniela Marečka, no domáci viedli o dva góly ešte pred polčasom vďaka gólom Cletusa Nombila a Tomáša Poznara.
Teplice stretnutie zdramatizovali v druhom dejstve gólom Michala Bíleka z pokutového kopu, no bod už neukoristili.
Z poslednej priečky tabuľky sa nepodarilo odlepiť Dukle Praha, ktorá nestačila na domácom trávniku na Karvinú 1:2.
Hostia viedli už po prvom polčase o dva góly po zásahoch Luckyho Ezeho a Aboubacara Traoreho.
Zápas medzi Slovanom Liberec a FK Mladá Boleslav sa skončil bezgólovou remízou, vďaka ktorej sa Liberec dostal v priebežnej tabuľke na piate miesto.
Česká liga - 30. kolo
Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)
Góly: 19. Ristovski, 44. Matoušek
/M. Rusnák a A. Musák odohrali prvý polčas, J. Pira nastúpil v 71. minúte, brankár V. Budinský bol na lavičke - T. Frühwald odchytal celý zápas/
FC Zlín - FK Teplice 3:2 (3:1)
Góly: 4. Černín, 36. Nombil, 44. Poznar - 9. Mareček, 50. Bílek (z 11 m), ČK: 82. Fully (Teplice)
/M. Pišoja odohral celý zápas - M. Riznič odohral celý duel, J. Jakubko odohral prvý polčas, D. Danihel nastúpil v 84. minúte a brankár R. Ludha sedel na lavičke/
Dukla Praha - MFK Karviná 1:2 (0:2)
Góly: 63. Kreiker - 39. Ezeh, 42. Traore
/R. Mikuš (Dukla Praha) odohral druhý polčas/
Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 0:0
/P. Dulay, I. Krajčírik a L. Letenay sedeli na lavičke - M. Králik odohral celé stretnutie/