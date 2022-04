Prísahu zložili v telocvični. Štrnásť ukrajinských futbalistov narukovalo do armády

BRATISLAVA. Štrnásť hráčov prvého mužstva druholigového ukrajinského klubu PFK Prykarpattja Ivano Frankivsk a tréneri zložili prísahu a vstúpili do Zbrojných síl Ukrajiny.

O vstupe hráčov a trénerov do armády informovala v nedeľu oficiálna webová stránka klubu účinkujúceho v Peršej lige (druhej najvyššej súťaži, pozn. autora).

"Ide o absolútne bezprecedentný prípad od začiatku vojny, keď sa prvoligové futbalové mužstvo jednomyseľne zhodlo na prijatí mobilizácie," píše sa na stránke klubu.

"Mal som strach, nie strach slúžiť, skôr neprekážať, pretože tu (v armáde) sú profesionáli. Oni dobre vedia, čo robiť. Je to ako vziať do profesionálneho (futbalového) mužstva futbalistu zo sídliska, on bude len prekážať.