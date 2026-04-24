Arsenal dostáva potrebný impulz. Návrat do zostavy hlási dôležitý hráč

Anglický futbalový reprezentant Bukayo Saka sa po mesačnej pauze zavinenej zranením achilovky vráti do zostavy Arsenalu Londýn.
V sobotu by mal nastúpiť na domáci duel Premier League proti Newcastlu United, informovala o tom agentúra AP.
Saka vynechal päť duelov, z ktorých Arsenal tri prehral o musel prenechať prvé miesto v tabuľke Manchestru City.
„Bukayo bude figurovať v kádri na zápas s Newcastlom a mal by nastúpiť od začiatku. Je to pre nás dobrá správa," uviedol v piatok tréner „kanonierov" Mikel Arteta.