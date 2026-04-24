Arsenal dostáva potrebný impulz. Návrat do zostavy hlási dôležitý hráč

Bukayo Saka
Bukayo Saka (Autor: TASR/AP)
TASR|24. apr 2026 o 16:49
ShareTweet0

Vynechal päť duelov, z ktorých Arsenal tri prehral.

Anglický futbalový reprezentant Bukayo Saka sa po mesačnej pauze zavinenej zranením achilovky vráti do zostavy Arsenalu Londýn.

V sobotu by mal nastúpiť na domáci duel Premier League proti Newcastlu United, informovala o tom agentúra AP.

Saka vynechal päť duelov, z ktorých Arsenal tri prehral o musel prenechať prvé miesto v tabuľke Manchestru City.

„Bukayo bude figurovať v kádri na zápas s Newcastlom a mal by nastúpiť od začiatku. Je to pre nás dobrá správa," uviedol v piatok tréner „kanonierov" Mikel Arteta.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Arsenal dostáva potrebný impulz. Návrat do zostavy hlási dôležitý hráč