Priaznivé správy z Madridu. Hancko po zranení opäť naplno trénuje

Dávid Hancko v drese Atlética Madrid. (Autor: REUTERS)
TASR|24. apr 2026 o 20:10
V sobotu by mohol nastúpiť proti Bilbau.

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa po zranení členka už opäť zapojil do tréningového procesu v Atleticu Madrid.

V sobotu už bude trénerom k dispozícii v domácom dueli španielskej La Ligy proti Athleticu Bilbao. Informoval o tom denník Mundo Deportivo.

Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0.

Následne vynechal domácu odvetu, finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian i ligový súboj na ihrisku Elche.

Vo všetkých troch zápasoch ťahali „Los Colchoneros" za kratší koniec. Hanckovo miesto v základnej zostave zaujal španielsky reprezentant Robin Le Normand.

