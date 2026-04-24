Guardiola nechce riskovať. Rodri nenastúpi za Man City v semifinále FA Cupu

Španielsky futbalový stredopoliar Rodri nenastúpi za Manchester City v sobotňajšom semifinále FA Cupu proti Southamptonu.
Majster Európy z roku 2024 zohral dôležitú úlohu pri víťazstve 2:1 v šlágri nad Arsenalom Londýn, no zápas nedohral pro problémy so slabinami.
V stredu absentoval v súboji na pôde Burnley, ktorého brankárskou jednotkou je slovenský reprezentant Martin Dúbravka.
„Nechceme riskovať Rodriho zhoršenie zdravotného stavu, preto semifinálový duel pohára proti Southamptonu vynechá.
Potrebujeme, aby bol zdravý v zostávajúcich piatich stretnutiach tejto sezóny Premier League," citovala agentúra DPA slová trénera „Citizens" Pepa Guardiolu.