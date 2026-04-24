Citeľná strata pre Chelsea. Talentovaný mladík možno vynechá aj majstrovstvá sveta

Estevao (Autor: SITA/AP)
TASR|24. apr 2026 o 16:29
ShareTweet0

Do sezóny Premier League už nezasiahne.

Futbalistom FC Chelsea bude do konca sezóny chýbať brazílsky krídelník Estevao, ktorého vyradilo zranenie zadného stehenného svalu. Ohrozená je aj jeho účasť na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla).

Devätnásťročný Estevao utrpel zranenie minulý týždeň v zápase anglickej Premier League s Manchestrom United, s ktorým „The Blues“ prehrali 0:1.

„Bohužiaľ, Estevao už v tejto sezóne za nás hrať nebude. Bude určitý čas mimo hry. Je to skutočné nešťastie, najmä pre niekoho takého mladého a talentovaného.

Ale sme tu na to, aby sme ho podporili a postarali sa o neho,“ citovala agentúra AFP dočasného trénera londýnskeho tímu Caluma McFarlanea.

Podľa neho je otázna aj účasť Brazílčana na tohtoročnom svetovom šampionáte: „Ak mám byť úprimný, nie som si istý, či bude dovtedy fit. Len viem, že nášmu tímu nebude k dispozícii. On je plný nádeje, že bude na šampionáte hrať.“

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 16:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Citeľná strata pre Chelsea. Talentovaný mladík možno vynechá aj majstrovstvá sveta