Alžírsko na MS 2026: Piata účasť. Syn majstra sveta možno príde o turnaj pre zlomeninu

Futbalová reprezentácia Alžírska patrí tradične medzi silné africké výbery a na MS vo futbale 2026 prichádza s ambíciou nadviazať na svoje najlepšie obdobia.
Cesta na turnaj bola v ich podaní presvedčivá – tím pod vedením trénera Vladimir Petkovič zvládol kvalifikáciu dominantne, prehral iba raz a postup spečatil už v predposlednom kole jasným triumfom nad Somálskom.
Alžírčania dali dokopy v desiatich 24 gólov, čo je druhý najvyšší počet v celej africkej kvalifikácii po Pobreží Slonoviny.
Petković priniesol do mužstva väčšiu taktickú disciplínu a flexibilitu, čo sa prejavilo aj v stabilných výsledkoch.
Alžírsko sa predstaví na turnaji piatykrát (1982, 1986, 2010 a 2014), dosiaľ iba raz sa kvalifikovalo do vyraďovacej fázy, v roku 2014, keď ho neskorší majster sveta Nemecko zdolalo len po predĺžení.
Za Alžírsko nastupuje aj syn Zinedina Zidana Luca, brankár španielskej Granady, ale jeho účasť na MS ohrozila zlomenina čeľuste.
Najvýznamnejší hráči:
- Riyad Mahrez (Al-Ahli): 35-ročný kapitán mužstva má na konte 113 reprezentačných štartov a s 38 gólmi je druhým najlepším strelcom v histórii reprezentácie Alžírska. Odohral vyše 300 zápasov v Premier League za Leicester City a za Manchester City.
- Ramy Bensebaini (Dortmund): Univerzálny a skúsený obranca, ktorý je schopný hrať na kraji i v strede defenzívy.
- Mohamed Amoura (Wolfsburg): V historickej tabuľke strelcov mu patrí deviata priečka, v reprezentačnom drese dal 19 gólov.
Súperi na MS 2026: Argentína, Rakúsko, Jordánsko (skupina J)
FIFA Ranking
28. miesto
Tréner
Vladimir Petkovič
Tri hviezdy
Riyad Mahrez, Ramy Bensebaini, Mohamed Amoura
Najväčšie úspech
Víťazstvo na Afrických hrách 1990 a 2019