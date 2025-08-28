Weiss ml. spoznal očakávaný trest od UEFA. Najhoršiemu scenáru sa vyhol

BRATISSLAVA. Slovenský futbalista a kapitán ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss mladší spoznal svoj trest od Európskej futbalovej únie (UEFA).
"Belasí" s ním nemôžu rátať v úvodných troch dueloch ligovej fázy Európskej ligy, prípadne Európskej konferenčnej ligy. Záleží to od toho, ako dopadne štvrtková odveta so švajčiarskym Young Boys Bern.
Slovan úvodný duel na Tehelnom poli prehral 0:1 a od 20.00 h ho čaká náročné odvetné stretnutie na pôde súpera, ktorý je mierny favorit. Výška trestu nebola dlho známa.
Červenú kartu dostal Weiss mladší za nešportové správanie sa po odvetnom a neúspešnom 3. predkole Ligy majstrov proti kazašskému Kajratu Almaty, ktorý sa prekvapivo prebojoval do ligovej časti "milionárskej súťaže".
Web sport.sk sa od disciplinárnej komisie UEFA dozvedel, že kapitán "belasých" dostal stopku na tri duely. Lenže Slovanu Bratislava nepomôže ani v úvodných troch zápasoch ligovej fázy či už EL alebo EKL, keďže ho klub nezaradil na súpisku.
Stále nie je jasné, či si syn trénera slovenského majstra Vladimíra Weissa staršieho zahrá v sezóne 2025/2026 nejakú pohárovú súťaž, alebo sa sústredí len na Niké ligu a Slovnaft Cup.