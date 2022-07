Weiss: Nechcem dostať infarkt. Je tu niečo choré, čo musíme vyoperovať

BRATISLAVA. Po polčase fanúšikovia na bratislavskom Tehelnom poli pískali a bučali. Prišlo ich iba dvetisíc.

„Nemôžeme všetko hodnotiť negatívne, ale musíme byť kritickí. Prvý polčas to bola hanba a úplná tragédia. Druhý, to bolo iné mužstvo. Iný prístup, tak by to však malo byť od prvých minút,“ vyhlásil tréner Vladimír Weiss st.

Slovan v treťom kole Fortuna Ligy zdolal doma Michalovce 4:2. Ešte do 59. minúty pritom hostia vyhrávali 2:0.