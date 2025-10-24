Weiss verí v postup Slovana a avizuje zmeny v kádri: Určite prídu už v zime

ALKMAAR. Keď vstúpite do miestnosti určenej pre novinárov na štadióne AFAS, kde hrá svoje domáce zápasy AZ Alkmaar, všimnete si portréty veľkých osobností.
Svetoznámych futbalových koučov Louisa van Gaala, Ronalda Koemana či Arneho Slota, ktorí v minulosti viedli tento holandský klub.
„Keď vidím trénerov, ktorí sú na tabuli, tak je to veľký klub. Gratulujem Alkmaaru k zaslúženej výhre. Výsledok je spravodlivý," zhodnotil druhú prehru Slovana v Konferenčnej lige (0:1) Vladimír Weiss.
Tréner ŠK Slovan Bratislava vzdal hold kvalitnému futbalovému predstaveniu v podaní AZ Alkmaar. „Keď je súper lepší, treba mu pogratulovať. Alkmaar hral výborne. Mal väčšiu kvalitu. Bol dynamickejší, rýchlejší," pokračoval.
Weiss: Za snahu sa body nedávajú
Viac ako 60-percentné držanie lopty, zhruba päťsto úspešných prihrávok a tridsať streleckých pokusov. Alkmaar v dueli dominoval takmer v každej štatistike.
Weissa potešila aspoň bojovnosť jeho tímu, no ako povedal: „Za snahu sa body nedávajú, dávajú sa za kvalitu a tú mal Alkmaar."
V závere úvodnej štvrťhodiny hry mohol ísť Slovan do vedenia. Jedinú gólovú príležitosť belasých v zápase nevyužil Andraž Šporar.
„My sme sa snažili, mali sme prvú veľkú šancu zápasu. Nevyužili sme ju. Andražovi som pri tej šanci veril. Takéto príležitosti premieňa. Góly určite bude dávať," je presvedčený Weiss.
„V ofenzívnej fáze sme boli málo aktívni. Snažil som sa striedaniami oživiť hru. Nemali sme na to sily ani kvalitu, aby sme zvrátili ten zápas," pokračoval.
Takáč mal svoj deň
Jediný gólový moment duelu prišiel v 44. minúte, keď pozemný pas do vnútra šestnástky Slovana našiel kapitána tímu Svena Mijnansa, ktorý dobrým pohybom zmiatol Gurama Kašiu, našiel si cestu k lopte a skóroval.
Slovan mohol inkasovať v závere prvého dejstva ešte raz, no brankár Dominik Takáč vytiahol famózny zákrok, keď zhatil Mijnansov pokus z bieleho bodu.
„Podržal nás Dominik Takáč. Mal svoj deň. Aj pred zápasom som mu hovoril, že si zachytá," vravel tréner belasých.
Slovenský gólman zneškodnil desať z jedenástich striel súpera na bránu. Často išlo o fantastické zákroky, o čom svedčí štatistika očakávaných gólov Alkmaaru (3,34).
„Som rád, že sa mu vrátila forma, akú mal v Lige majstrov," vravel tréner belasých.
Prídu zmeny, sľubuje tréner
Stretnutie nedohral pre červenú kartu ľavý obranca Sandro Cruz, ktorý podľa hlavného arbitra trafil súpera rukou po tvári.
„Zbytočná karta, ale nemyslím si, že to bolo na červenú. Dnes je to veľmi prísne. VAR vás potrestá za každú hlúposť," myslí si Weiss.
Tréner spomenul na pozápasovej tlačovej konferencii okrem iného aj slová ako ligový titul či obmena kádra: „Čaká nás obmena kádra. Máme staršie mužstvo. Niečo sme už omladili. Určite prídu už v zime zmeny. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť."
Slovan čaká od nedele náročný program. V priebehu siedmich dní odohrá tri ligové duely (Prešov 26.10., Komárno 29.10., Podbrezová 1.10.). Následne sa 6. novembra predstaví vo Fínsku, kde vyzve Kuopio.
„Verím, že zo štyroch zostávajúcich zápasov získame nejaké body, aby sme sa pobili o play off. Keď sa dáme zdravotne dohromady, tak môžeme uhrať nejaké body," zakončil Weiss.