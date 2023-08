Weiss sľubuje proti Limassolu ofenzívny futbal. Čavrič však k dispozícii nebude

Kormidelník "belasých" vníma Aris Limassol ako kvalitného protivníka, doma chcú jeho zverenci uhrať dobrý výsledok do odvety.

Do hry ho nepustí svalové zranenie, no aj napriek tejto citeľnej strate sľúbil tréner Vladimír Weiss st. fanúšikom ofenzívny futbal.

K dispozícii bude už jeho syn Vladimír, ktorý sa vyliečil zo zranenia, ktoré ho nepustilo do odvety 3. predkola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa.

Verím, že budeme dobre pripravení. Karty sú otvorené, je to 50 na 50.

"Tí hráči, ktorí ťahajú Európu, si oddýchli, ale chceli sme hrať. Zajtra sa na to nebude nikto pýtať.

Strata Čavriča však bude citeľná. "Má svalové zranenie, nie vážne, ale hrať nebude. Jeho rýchlosť by chýbala každému.

Pre slovenského fanúšika je však zaujímavý aj Július Szöke. Dvadsaťosemročný slovenský stredopoliar pôsobí v Limassole od vlaňajška.

"Kokorin im odišiel, ale kúpili iných hráčov, majú na to prostriedky. Uvidíme, kto postúpi, ja sa teším aj na súpera a aj na jeho trénera.

Bude to ťažké. Szökeho poznám dlhšie, sledoval som ho. Je to dobrý hráč, hrá veľmi dobre. Je nenápadný, ale platný pre mužstvo. A je to sympaťák," uviedol Weiss.