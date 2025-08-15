Weiss si vypočul otcovu kritiku. Ja sa nezmením, bohužiaľ, už som taký, tvrdí po skrate

BRATISLAVA. „Bohužiaľ, ja sa nezmením," opísal kapitán Slovana Vladimír Weiss mladší incident po dueli s Kajratom Almaty v odvete 3. predkola Ligy majstrov.
Krátko po stretnutí sa nechal uniesť emóciami, pravdepodobne z frustrácie z vypadnutia, pričom hodil do súpera chránič a následne do neho ešte kopol, za čo videl červenú kartu.
„Stala sa tam vec, ktorá ma vyprovokovala. Spravil som to, beriem to na vedomie. Nemalo sa to stať, ale bohužiaľ, už som taký," znie jeho tradičná obhajoba vo videu na sociálnych sieťach Slovana.
Po niekoľkých negatívnych reakciách v sekcií komentárov sa ich klub rozhodol radšej vypnúť.
Opäť si nás potopil, zúril Kašia
Za svoj skrat, a možno aj nevýrazný výkon v odvete, si vypočul kritiku z úst vlastného otca Vladimíra Weissa staršieho na štvrtkovom stretnutí.
„Je nás tu dvadsaťpäť. Niekto tú kritiku prijme. Takisto som bol kritizovaný ja, hlavne otcom. Beriem to na vedomie a priznám si to," vraví Weiss junior.
Svojimi emóciami a výbuchmi robí derby zápasy s Trnavou či Dunajskou Stredou zaujímavými, no niekedy na úkor vlastného tímu.
Napríklad v marci tohto roka, keď Slovan zachraňoval bod proti Spartaku gólom v poslednej minúte duelu.
Dusno v kabíne Slovana vtedy zachytili kamery Markízy v dokumente Cesta z snom. „Vladi, už si sa ukľudnil?" pýtal sa ho nahnevane po vylúčení počas polčasovej prestávky Guram Kašia a dodal: „Opäť si nás potopil."
„Viem, ale prečo som opäť jediný, kto bojuje?" kričal v šatni Weiss. „Ti hovorím pred zápasom, ukľudni sa! Nie si normálny," vyčítal mu následne otec.
Ukážte sa otcovi, vyzýva spoluhráčov
„On tak veľmi chce, až to preženie do takejto emócie, ale to by sa nemalo stávať. Ja som mu to aj povedal, ale bohužiaľ, stalo sa. Ja ho v tomto smere už nezmením," vravel neskôr kouč Weiss na tlačovej konferencii.
Zatiaľ čo tréner Slovana po vypadnutí s Kajrat Almaty vošiel do šatne súpera a pogratuloval súperovi k postupu, jeho syn nezanechal pred nielen Kazachmi, ale aj vlastnými priaznivcami dobrý dojem.
Je otázne, či z tohto prehrešku poučí, veď ako vraví: „Bohužiaľ, ja sa nezmením."
Naopak, kapitán 'belasých' vyzýva mladších spoluhráčov, ako aj nové posily, aby si vybojovali miesto v zostave.
„My, čo sme to pár rokov ťahali, starneme. Hráči, ktorí tu sú, sa musia prebojovať do základu a ukázať otcovi, že sú tu preto, aby mužstvu pomohli," poznamenal.