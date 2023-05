Cenu pre najlepšieho hráča ligy získal Weiss, u žien triumfovala Bogorová

Medzi ženami triumfovala Andrea Bogorová zo Spartaka Myjava pred Sárou Strakovou z AS Trenčín a Darinou Hrúzikovou z MFK Ružomberok.

Do mužského hlasovania sa zapojilo 209 futbalistov zo všetkých klubov Fortuna ligy, v ženskej ankete odovzdalo hlas 166 futbalistiek zo všetkých družstiev DEMIŠPORT ligy.

DAC 1904 Dunajská Streda a Alexander Mojžiš z MFK Ružomberok. Medzi stredopoliarmi získali najviac hlasov Jaba Kankava, Juraj Kucka a Weiss ml., dopĺňa ich Miroslav Káčer z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V útoku sú Krstovič, Polievka a Aleksandar Čavrič z ŠK Slovan Bratislava.

Do ideálnej jedenástky sezóny DEMIŠPORT ligy by sa podľa hlasovania hráčok postavila do brány Natália Čermáková zo Spartaka Myjava.

Obrannú trojicu tvoria Viktória Čeriová z FC Spartak Trnava, Sára Kršiakovová zo Spartaka Myjava a Tereza Mrocková z ŠK Slovan Bratislava.

V stredovej formácii sú Patrícia Mudráková z FC Spartak Trnava, Ella Glatzová zo Spartaka Myjava a Aneta Surová z ŠK Slovan Bratislava.