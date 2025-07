Košice pokračujú v zbrojení. Z európskeho klubu tam prichádza muž so známym priezviskom

O Perišiča bojovali

Športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara hovoril, že to môže byť posledná posila. Dnes však klub predstavil nové meno.

Zo Slavie Praha mieri do metropoly východu muž so známym priezviskom, je ním 20-ročný Vladimir Perišič, ktorý prichádza do Košíc na ročné hosťovanie.