Prichádza ofenzívna posila. Košice získali mládežníckeho reprezentanta Čiernej Hory

KOŠICE. Čiernohorský futbalista Vladimir Perišič sa stal novou posilou FC Košice. Účastník Niké ligy získal 20-ročného útočníka z pražskej Slavie, kde si obliekal dres B-tímu.

Športový riaditeľ FC Košice Marek Sapara verí, že skvalitní ofenzívu mužstva.

„Veríme, že Vladimir bude správnou voľbou do našej ofenzívy. Práve do útoku sme hľadali posilu a som rád, že rokovania so Slaviou Praha pokročili do štádia, že Perišič dostal súhlas zapojiť sa do tréningového procesu v Košiciach. Rád by som sa zároveň poďakoval pražskej Slavii za veľmi korektné a ústretové rokovania,“ uviedol Sapara pre klubový web.