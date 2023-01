Prvý tréning ViOnu aj s Demitrom, ďalší traja legionári sú na skúške

Na prvom tréningu sa trénerovi hlásilo 24 hráčov aj s najnovším prírastkom v kabíne Demitrom. Úvodný tréning pre zranenie vynechal Tomáš Horák, naopak, medzi červeno-modrých prišli na skúšku dvaja hráči do zadných radov Nazarij z Ukrajiny a Murrilo z Brazílie a do ofenzívy Graham z Nigérie.

Zlaté Moravce opustili v decembri Egy Maulana Vikri a Giannis Niarchos, za ktorých klub momentálne hľadá náhradu: "Máme záujem o Filipa Balaja z Cracovie Krakov a Kennetha Ikugara z Trnavy.

Zo Spartaka sa rozprávame aj so stopérom Gergelym Tummom," citoval Galáda oficiálny klubový web. Aldenovi Šuvalijovi sa skončilo hosťovanie, kouč ViOnu však verí, že 20-ročný Bosniak zostane v mužstve aj na jar. "Sme v kontakte, čakáme na neho dlhšie, ale na dobré sa čaká. Veríme, že sa vráti a bude u nás hosťovať aj na jar," doplnil Galád.

Lucas Demitra prichádza do Zlatých Moraviec z Trenčína v rámci hosťovania do konca tejto sezóny. "Robil som všetko pre to, aby sa moje zranenia už nevrátili. Moja pozícia v týchto farbách by mala byť iná ako v Trenčíne.

Mám pred tým rešpekt, ale teším sa na to," vyjadril sa Demitra pred prvým tréningom v Zlatých Moravciach. ViOn umožnil Rákovi a Belmenenovi skúšky v iných kluboch pred ich odchodom na hosťovanie. Klub nateraz opúšťa Marko Ševčík, ktorý smeruje na hosťovanie do Banskej Bystrice.