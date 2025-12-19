Idú v stopách svojho otca. Aj mladší Ibrahimovičov syn je už profesionál, podpísal v Taliansku

Svoj prvý profesionálny kontrakt s AC Miláno podpísal tiež mladší syn bývalého futbalového kanoniera Zlatana Ibrahimoviča.
Sedemnásťročný Vincent bude podľa klubového vyhlásenia členom výberu Milan Futuro, mládežníckeho tímu hrajúceho štvrtú najvyššiu taliansku ligu.
Vincent Ibrahimovič tak ide v stopách o dva roky staršieho brata Maximiliana, ktorý v Milan Futuro pôsobí od vlaňajšieho leta.
Obaja Švédi hrali do roku 2022 za Hammarby a potom sa presunuli do milánskej mládeže.
Ich otec Zlatan ukončil v drese AC Miláno v roku 2023 kariéru a teraz v klube pracuje ako poradca.