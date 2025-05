Vieš, kto som? Adamec mu nechal letenku do Bratislavy. Odchod zo Sparty bývalý interista oľutoval

Pred mojím príchodom do Humenného som väčšinou hrával v strede zálohy, no on sa na prvom tréningu rozhodol, že budem hrať stredného útočníka. Vďaka nemu som sa stal útočníkom.

Ako ste sa dostali ako futbalista do Československa, najprv do Humenného?

Samozrejme, každý mal svoju konkrétnu pozíciu, ale v prípade zranenia alebo kariet musíš vedieť nahradiť aj hráčov na inej pozícii, ľavého obrancu, pravého záložníka či stopéra… To nás v béčku učili. Myslím si, že to bola dobrá stratégia, lebo aspoň sme vedeli, čo máme robiť na jednotlivých pozíciách.

Niekto klopal a zvonil o jednej v noci, nechápal som, čo sa deje. On mi vravel: „Viktor, rýchlo sa zbaľ, vraciame sa do Humenného. V zime pôjdeš do Bratislavy, ja som už všetko dohodol.“

Do Humenného som prišiel 20. marca 1990. V lete som už vedel, že má o mňa záujem Prešov. Odišiel som do Prešova, bol som tam tri dni, keď za mnou v noci prišiel pán Michal Kostúrsky, šéf Humenného. Neviem, ako zistil, kde bývam.

Z Humenného ste sa dostali do Interu Bratislava, do federálnej ligy. Ako vyzeral váš prestup?

Súťaž ešte prebiehala, ale Adamec ma chcel hneď a všetko bolo zariadené. Pýtal som sa, ako mám cestovať do Bratislavy, lebo po zápase sme sa vracali do Humenného.

V októbri či v novembri sme hrali zápas v Senci a prišiel za mnou nejaký pán. Spýtal sa ma: „Vieš, kto som?“ Nevedel som. On na to: „Ja som Jozef Adamec.“ Vtedy bol trénerom Interu Bratislava.

Občas som ho neposlúchal a on dával pokuty. Bral som to normálne, neboli to vysoké cifry, skôr symbolické sumy. On to zbieral a keď mal niekto narodeniny, tak z toho sa spravilo nejaké pohostenie.

My, okrem mňa napríklad aj Bartolomej Juraško, sme však hovorili, že to nie je pravda.

Nasledoval zápas so Spartou. Vyhrali sme 1:0, zase som dal gól. Ďalší gól mi zase neuznali pre ofsajd, ale ofsajd to vôbec nebol.

Ani my sme v Sparte nevnímali, či je to československá liga alebo česká, chceli sme vyhrať.

So Spartou ste vyhrali titul vo federálnej aj v českej lige. Čo to pre vás znamenalo?

Jozef Chovanec bol vtedy už športový riaditeľ Sparty a naliehal, aby som predĺžil zmluvu, ale nastala situácia, že som prestúpil do Bohemky. Nechcem tú situáciu konkretizovať, lebo je to osobné. S tým človekom sme si to už povedali do očí, nebolo by to korektné to rozoberať.

Spätne to však hodnotím tak, že to bola chyba. Vtedy mnou lomcovali emócie a niekto ma mal trochu upokojiť, alebo mi poradiť.

Chovanec to skúsil, ale bol som psychologicky nevyrovnaný, preto som spravil to, čo som spravil. Časom som pochopil, že to bola chyba. Bohemka skrátka nehrala na takej úrovni, ako Sparta. Ale to je život.