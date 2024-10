VIDEO: Šiesta liga? Z 25-tich metrov strelil fantastický gól

KĽÚČOVÉ. Pohľad na videozáznam pripomína profesionálne súťaže. Jedná sa však až o šiestu slovenskú ligu.

Patrik Vavruš z FK Kľúčové strelil v zápase na pôde TJ Vápeč Horná Poruba krásny gól. Z priameho kopu sa presadil z 25-tich metrov.

„Od mládeže som určený na priame kopy. Mám to nacvičené a našťastie to letelo tam, kde má. Lopta mi sadla a som rád, že to skončilo v sieti,“ pre Sportnet povedal Patrik Vavruš z FK Kľúčové.

Loptu sa snažil zahrať prudko. Aby s ňou mal brankár problémy. „Svoju rolu zohralo aj šťastie,“ dodal.