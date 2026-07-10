Slavia nebude hrať v prázdnom Edene, na tribúny bude môcť pustiť deti

Futbalisti Slavie Praha neodohrajú úvodné dva domáce zápasy nového ročníka českej Chance Ligy úplne bez divákov.
Napriek trestu štadión v Edene nezostane prázdny, keďže klub využije nové pravidlo, ktoré umožňuje počas uzavretia štadióna vpustiť na tribúny deti do 12 rokov v sprievode dospelých.
Disciplinárna komisia udelila Slavii štvorzápasový trest za predčasné vbehnutie fanúšikov na ihrisko po derby so Spartou Praha v závere minulej sezóny, keď niektorí priaznivci priamo na trávniku napadli hráčov súpera.
Prvé dve stretnutia bez divákov už klub absolvoval v závere minulého ročníka, zvyšok trestu si odpyká na začiatku novej sezóny proti Slovácku a Pardubiciam.
„Rozhodli sme sa túto možnosť využiť čo najlepším spôsobom a venovať Eden na zápasy so Slováckom a Pardubicami práve deťom,“ uviedla v piatok Slavia podľa portálu idnes.cz.
Na jedného dospelého sprievodcu musí pripadať minimálne desať a maximálne 25 detí, pričom sprievod môžu tvoriť pedagógovia, vychovávatelia alebo tréneri. Výnimku majú detské domovy, kde stačí jeden dospelý na päť detí.
Klub zároveň pripraví sprievodný program vrátane detských fanzón, autogramiád hráčov, súťaží o dresy a darčeka pre každého návštevníka.