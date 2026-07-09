Veľký prestup pražskej hviezdy. Sparta údajne zarobí necelých 10 miliónov eur

Kosovský futbalový reprezentant Albion Rrahmani odchádza z AC Sparta Praha. Dvadsaťpäťročný útočník prestúpil do talianskeho tímu Venezia FC, ktorý si v uplynulej sezóne vybojoval postup do najvyššej domácej súťaže Serie A.
Vo štvrtok o tom informoval oficiálny web pražskej Sparty. Jeho transfer podľa špekulácií médií vynesie českému klubu až 9,5 milióna eur.
Rrahmani pôsobil na Letnej dve sezóny, počas ktorých si v drese „rudých“ pripísal na konto 26 gólov a 5 asistencií. Svojím presným zásahom hneď v debutovom zápase v roku 2024 proti Malmö spečatil postup Sparty do ligovej fázy Ligy majstrov.
V prestížnej milionárskej súťaži sa neskôr dokázal aj strelecky presadiť, keď skóroval na pôde Feyenoordu Rotterdam.
„Pred dvoma rokmi prišiel posilniť náš káder bojujúci o postup do ligovej fázy Champions League. Teraz sa Albion s rudým dresom lúči. Albion, ďakujeme za radosť, ktorú si nám svojimi gólmi nadelil. Veľa šťastia v Benátkach,“ uviedol pražský klub vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Sparta len pred pár dňami oznámila aj odchod fínskeho stredopoliara Kaana Kairinena do AEK Atény.