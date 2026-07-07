Slavia zakročila proti vlastným. Fanúšikom obvineným z trestnej činnosti dala doživotný zákaz

Český futbalový klub Slavia Praha udelil fanúšikom obvineným z trestnej činnosti doživotný zákaz vstupu na štadión a zmluvnú pokutu v maximálnej stanovenej výške 50.000 českých korún (v prepočte približne 2060 eur).
„Zošívaní“ uviedli na svojom webe, že mali možnosť nahliadnuť do trestného spisu a získali tak identifikáciu osôb podozrivých zo spáchania trestných činov či priestupkov pri incidente počas ligového derby so Spartou.
V Edene padli aj ďalšie tresty. Podozrivým zo spáchania priestupkov proti verejnému poriadku pri konaní športových podujatí boli udelené zákazy vstupu na štadión v dĺžke piatich rokov s podmienečným odkladom výkonu tohto trestu v rovnakej dĺžke.
„K podmienečnému odkladu klub pristúpil z dôvodu, že išlo o osoby, ktoré sa samy prihlásili na základe výzvy Polície ČR a klubu,“ uviedla Slavia vo svojom vyhlásení, z ktorého citoval web idnes.cz.
V závere derby vtrhli na ihrisko priaznivci Slavie, pričom napadli slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka.
Disciplinárna komisia nedohrané derby skontumovala v prospech Sparty a udelila Slavii pokutu 10 miliónov českých korún (412.600 eur).
Červeno-bielych zároveň potrestala uzavretím hľadiska na štyri domáce súťažné zápasy, z toho dva už úradujúci majster bez divákov odohral v závere minulej sezóny.