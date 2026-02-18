VIDEO: Galapredstavenie anglického útočníka. V prvom polčase strelil Karabachu štyri góly

Na snímke hráč Newcastlu Anthony Gordon (vľavo) sa raduje po strelení gólu v prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov.
Na snímke hráč Newcastlu Anthony Gordon (vľavo) sa raduje po strelení gólu v prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 20:38
Newcastle má pred odvetou výraznú výhodu.

Liga majstrov - 1. zápas šestnásťfinále

Karabach - Newcastle 1:6 (0:5)

Góly: 54. Cafarkulijev - 3., 32., 33. a 45.+1 Gordon (druhý a štvrtý z 11 m), 8. Thiaw, 72. Murphy

Futbalisti Newcastlu United triumfovali v prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde azerbajdžanského šampióna FK Karabach vysoko 6:1.

Odveta je na programe v utorok 24. februára v St. James´ Parku.

Anglický tím v prvom polčase „sfúkol“ súpera piatimi gólmi. O štyri presné zásahy hostí sa na Štadióne Tofika Bachramova v Baku postaral Anthony Gordon, dvakrát sa presadil z pokutových kopov.

VIDEO: Anthony Gordon a jeho góly

Útočník „strák“ sa stal iba druhým hráčom v histórii súťaže, ktorý v jednom polčase strelil štyri góly.

Prvým bol Brazílčan Luiz Adriano zo Šachtaru Doneck, ktorému sa tento kúsok podaril v októbri 2014 proti BATE Borisov

    dnes 20:38
