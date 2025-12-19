Na pôde slovenského zväzu ocenili jubilantov i legendy. Úžasná zostava, tešil sa Kováčik

V priestoroch Siene slávy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ocenil jeho prezident Ján Kováčik spolu so svojimi kolegami jubilantov a viaceré legendy.
Na tradičnom predvianočnom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 20 hostí, šéf slovenského futbalu plaketou a ďalšími náležitosťami ocenil významné postavy histórie slovenského a československého futbalu.
„Máme tu úžasnú zostavu, ktorá tvorila najkrajšie obdobie slovenských futbalových dejín. Ako som aj povedal v mojom príhovore, je to jeden z najväčších darov, ktorý môžem pred Vianocami dostať. Dať dokopy takúto zostavu je pre mňa vždy niečo úžasné.
Oni sa tešia, my sa tešíme a atmosféra je absolútne úprimná. Jubilantom, ktorí mali okrúhle výročie, odovzdávame dresy. K tomu dávame nejaké pozornosti a darčeky legendám slovenského futbalu. Je veľmi dôležité dať im najavo, že si ich vážime, majú pre nás obrovský význam a vieme, čo pre slovenský futbal urobili.
Pre nás je to štandardná záležitosť, ktorá sa opakuje už mnoho rokov v tomto predvianočnom období a priestore Siene slávy,“ priblížil pre TASR túto udalosť Kováčik.
Jedným z ocenených bol aj tohtoročný laureát do Siene slávy, bývalý reprezentačný tréner tímu do 21 rokov Dušan Radolský, ktorý v novembri oslávil jubileum 75 rokov:
„Pre mňa je to veľké vyznamenanie, ja to tak prežívam. Je to pre mňa veľký zážitok, s väčšinou ľudí sa osobne poznám. To, že som sa medzi nich dostal, je pre mňa skutočne veľké vyznamenanie.
Ide o určitú propagáciu futbalu, pokiaľ sa to dostane von, že SFZ usporiadal takéto stretnutie a aj atmosféra je solídna. Vieme si spomenúť a pripomenúť jeden druhému, čo sme spolu zažili, respektíve pospomínať na ďalších. Ja kvitujem, že sa takáto akcia robí.“
Nedávno sa životného jubilea 65 rokov dožil bývalý reprezentačný brankár a tréner Internacionálov SR a Klubu ligových kanonierov Ladislav Molnár.
Aj on si pochvaľoval piatkové stretnutie na zväzovej pôde. „Je veľmi dobré a potešilo ma. Všetci, čo sme tu, tak sa poznáme. Mňa teší, že som tu zatiaľ druhý najmladší, ale postupne sa to začne meniť. Poteší, že si na vás spomenie futbalová generalita, takže je to fajn.“