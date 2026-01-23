VIDEO: Na štadión prišli bez lístkov. Fanúšikov v Genku musela vyháňať polícia

Holandská polícia zakázala približne 1200 fanúšikom belgického futbalového klubu KRC Genk vstup na štvrtkový zápas Európskej ligy na ihrisku FC Utrecht po tom, čo sa krátko pred výkopom objavili vážne bezpečnostné obavy.
Približne 300 fanúšikov Genku neabsolvovalo kontrolu totožnosti ani bezpečnostné prehliadky, uviedla belgická tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na políciu.
Veľká skupina priaznivcov, ktorí pricestovali z Belgicka, sa kontrolám vyhla tým, že preliezla bezpečnostné zábrany, uviedla polícia.
Úrady následne evakuovali z hosťovského sektora približne 300 fanúšikov. Niektorí z nich boli podľa polície ozbrojení palicami a tyčami, čo zásah spomalilo.
Po týchto incidentoch polícia zakázala vstup na štadión aj zvyšným fanúšikom Genku. Pre evakuáciu sa začiatok zápasu oneskoril o 53 minút. Genk napokon zvíťazil nad Utrechtom 2:0.
VIDEO: Polícia vstúpila do sektora, aby vyviedla fanúšikov
Belgický klub správanie svojich fanúšikov odsúdil a uviedol, že incident prešetrí. „Klub ľutuje nepríjemnosti spôsobené fanúšikom aj organizátorom,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie Genku, v ktorom klub dodal, že o ďalších krokoch rozhodne po úplnom vyhodnotení situácie.
Miestne úrady uviedli, že zvažovali, či by fanúšikovia Genku, ktorí dorazili neskôr inými autobusmi, mohli ešte zaujať miesta v hosťovskom sektore.
„Žiaľ, poškodenie hosťovskej tribúny bolo natoľko rozsiahle, že už nebolo možné ju včas vyčistiť a predovšetkým zabezpečiť,“ uviedli úrady.