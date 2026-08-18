VIDEO: Šokujúce násilie na ihrisku v USA. Hráč päťkrát udrel súpera do hlavy a čaká na trest

Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď najskôr odstrčil, potom kopol a opakovane udieral svojho súpera do hlavy.
K incidentu medzi Jaxsonom Bergmanom z klubu Rapid City Central a Kyleom Soostom z tímu Brookings došlo tesne pred koncom prvého polčasu. Obaja hráči bojovali o loptu, ktorú prvý menovaný stratil.
Protihráč ho predbehol, a tak mu neostávalo nič iné ako faulovať. No spôsob, akým to urobil a že v tom pokračoval niekoľko sekúnd, je natoľko trestuhodný, že niektorí fanúšikovia vyzývajú na celoživotný zákaz.
Po odstrčení a kope do zátylku ho ešte Bergman päťkrát udrel do hlavy. Caylon Peters, jeden z hráčov poškodeného tímu, pribehol k útočníkovi a údery mu za spoluhráča vrátil.
VIDEO: Záznam incidentu
Domáci tréner odviedol svojho zverenca Bergmana z ihriska a do zápasu sa už nevrátil. Duel bol prerušený na 10 minút, kým obnovili poriadok.
Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Kompetentné organizácie zatiaľ nevydali v tejto situácii stanovisko.