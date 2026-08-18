    VIDEO: Šokujúce násilie na ihrisku v USA. Hráč päťkrát udrel súpera do hlavy a čaká na trest

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: poprad.sk)
    SITA|18. aug 2026 o 10:09
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    Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty odstrčil, kopol a päťkrát udrel súpera do hlavy.

    Stredoškolský futbalista z Južnej Dakoty sa stal neslávne známym pre svoje hanebné správanie počas zápasu, keď najskôr odstrčil, potom kopol a opakovane udieral svojho súpera do hlavy.

    K incidentu medzi Jaxsonom Bergmanom z klubu Rapid City Central a Kyleom Soostom z tímu Brookings došlo tesne pred koncom prvého polčasu. Obaja hráči bojovali o loptu, ktorú prvý menovaný stratil.

    Protihráč ho predbehol, a tak mu neostávalo nič iné ako faulovať. No spôsob, akým to urobil a že v tom pokračoval niekoľko sekúnd, je natoľko trestuhodný, že niektorí fanúšikovia vyzývajú na celoživotný zákaz.

    Po odstrčení a kope do zátylku ho ešte Bergman päťkrát udrel do hlavy. Caylon Peters, jeden z hráčov poškodeného tímu, pribehol k útočníkovi a údery mu za spoluhráča vrátil.

    VIDEO: Záznam incidentu

    Domáci tréner odviedol svojho zverenca Bergmana z ihriska a do zápasu sa už nevrátil. Duel bol prerušený na 10 minút, kým obnovili poriadok.

    Okrem zákazu do konca života žiadajú priaznivci aj prešetrenie situácie políciou. Kompetentné organizácie zatiaľ nevydali v tejto situácii stanovisko.

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