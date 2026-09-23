Alaba si našiel nový klub. Po konci v Reale by mal zamieriť na sever Talianska

David Alaba
David Alaba (Autor: SITA/AP)
TASR|23. sep 2026 o 12:10
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Skúsený Rakúšan je bez kontraktu od júna.

Rakúsky futbalový reprezentant David Alaba je údajne blízko k podpisu zmluvy s talianskym Udinese.

V stredu o tom informoval novinár Fabrizio Romano s tým, že strany sa už dohodli na podmienkach.

Alaba je bez kontraktu od júna, keď sa skončilo jeho päťročné pôsobenie v Reale Madrid. So španielskym veľkoklubom sa tešil z dvoch ligových titulov a z dvoch triumfov v Lige majstrov.

Počas sezóny 2023/2024 však utrpel vážne zranenie kolena a aj po zotavení zápasil s početnými absenciami.

V minulej sezóne odohral za Real 16 duelov. Predtým pôsobil 13 rokov v Bayerne Mníchov. Na tohtoročných MS zasiahol kapitán národného tímu do každého duelu Rakúska.

Počas leta mali o jeho služby záujem top tímy zo Serie A na čele s dvoma milánskymi klubmi a Juventusom Turín. Spomínali sa však aj prestupy do USA či Saudskej Arábie. Udinese obsadilo v minulej sezóne Serie A desiate miesto.

V súčasnosti sa klub nachádza na 13. priečke, pričom v piatich kolách zaznamenal jedno víťazstvo. Trénerom tímu je rodák z Viedne Kosta Runjaič.

Tabuľka Serie A

Serie A

    David Alaba
    David Alaba
    Alaba si našiel nový klub. Po konci v Reale by mal zamieriť na sever Talianska
    st 12:10
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