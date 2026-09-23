Valencia našla nového trénera. Naposledy viedol domáci tím majstrovstiev sveta

Novým trénerom futbalistov Valencie sa stal Javier Aguirre. Mexický kouč s klubom podpísal zmluvu do konca sezóny. Predposledný celok španielskej ligy o tom informoval na webe.
67-ročný Aguirre nahradil dočasného kouča Óscara Sáncheza, ktorý sa tímu ujal minulý týždeň po odvolaní Carlosa Corberána.
Po sérii štyroch porážok za sebou vtedy vo Valencii skončil tiež športový riaditeľ Ron Gourlay.
Aguirre naposledy viedol mexickú reprezentáciu, s ktorou v lete na majstrovstvách sveta postúpil do osemfinále.
V Španielsku už v minulosti trénoval Mallorcu, Leganés, Espaňol Barcelona, Zaragozu alebo Atlético Madrid a Pamplonu.
Teraz je jeho úlohou záchrana Valencie, ktorá v úvodných siedmich kolách päťkrát prehrala a so štyrmi bodmi ju od priečok zabezpečujúcich udržanie delí jeden bod.
Pred poslednou Málagou, ktorá ako jediná ešte v La Lige nevyhrala, majú "Ches" náskok jedného bodu.