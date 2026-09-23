Premier League priznala chybu. Sunderland nemal proti Arsenalu kopať penaltu

Sunderlandu proti Arsenal
Sunderlandu proti Arsenal (Autor: TASR/AP)
TASR|23. sep 2026 o 13:57
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Súboj obrancov v pokutovom území bol posúdený nesprávne.

Komisia anglickej Premier League sa zhodla, že rozhodca John Brooks nesprávne nariadil pokutový kop pre futbalistov Sunderlandu v dueli 4. kola proti Arsenalu.

Zároveň však podľa vyjadrenia päťčlenného výboru nešlo o „jasnú a zjavnú chybu“, ktorú by mal videorozhodca zvrátiť.

Brankár úradujúceho šampióna David Raya zneškodnil pokutový kop a hostia napokon vyhrali 2:0.

Brooks ukázal na biely bod ešte pred uplynutím hodiny hry za bezgólového stavu. Angličan posúdil súboj medzi Danielom Ballardom a hosťujúcim Ezrim Konsom ako faul hráča Arsenalu.

VIDEO: Zostrih zápasu Sunderland - Arsenal

Obaja strední obrancovia spolu v pokutovom území zápasili a rozhodca dospel k záveru, že Konsa po dlhom vhadzovaní stiahol Ballarda na zem.

Členmi komisie sú traja bývalí hráči a tréneri spoločne s jedným zástupcom súťaže a jedným z Organizácie profesionálnych rozhodcov (Pro Ref). Všetci jednomyseľne nesúhlasili s rozhodnutím hlavného rozhodcu.

„Hoci išlo o nečistý zákrok, pri ktorom mal Konsa spočiatku ruky okolo Ballarda, aj Ballard sa dopustil držania, čím si Konsu pritiahol na seba, a preto obaja spadli na zem,“ píše sa v stredajšom vyhlásení.

Komisia väčšinou hlasov v pomere 3:2 však podporila rozhodnutie videorozhodcu Stuarta Attwella nezasahovať.

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