Mbappé rozumie nemeckej eufórii. Kloppa považuje za jedného z najlepších trénerov

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé sa vyjadril pochvalne na adresu Jürgena Kloppa.
Kanonier Realu Madrid tvrdí, že nový tréner nemeckej reprezentácie je jedným z najlepších koučov na svete.
Premiéru v novej funkcii zažije vo štvrtkovom dueli Ligy národov proti Holandsku.
„Úplne rozumiem eufórii nemeckých fanúšikov, ktorá sprevádza Kloppov debut pri kormidle reprezentácie. Je to jeden z najlepších futbalových trénerov za uplynulých 20 rokov.
Je skvelé vidieť ho opäť na lavičke. Každý hráč chce spolupracovať s renomovanými kormidelníkmi, akými sú Jose Mourinho či Klopp. Dúfam, že Francúzsko sa čoskoro stretne s Nemeckom," citovala DPA slová Mbappého, ktoré odzneli v rozhovore pre Sport Bild.