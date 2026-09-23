Mbappé rozumie nemeckej eufórii. Kloppa považuje za jedného z najlepších trénerov

Kylian Mbappé a Jürgen Klopp
Kylian Mbappé a Jürgen Klopp (Autor: SITA/AP)
TASR|23. sep 2026 o 13:05
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Dúfa, že Francúzsko sa čoskoro stretne s Nemeckom.

Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé sa vyjadril pochvalne na adresu Jürgena Kloppa.

Kanonier Realu Madrid tvrdí, že nový tréner nemeckej reprezentácie je jedným z najlepších koučov na svete.

Premiéru v novej funkcii zažije vo štvrtkovom dueli Ligy národov proti Holandsku.

„Úplne rozumiem eufórii nemeckých fanúšikov, ktorá sprevádza Kloppov debut pri kormidle reprezentácie. Je to jeden z najlepších futbalových trénerov za uplynulých 20 rokov.

Je skvelé vidieť ho opäť na lavičke. Každý hráč chce spolupracovať s renomovanými kormidelníkmi, akými sú Jose Mourinho či Klopp. Dúfam, že Francúzsko sa čoskoro stretne s Nemeckom," citovala DPA slová Mbappého, ktoré odzneli v rozhovore pre Sport Bild.

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