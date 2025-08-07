Ščasný spravil dve zmeny. Pozrite si zostavu Spartaku proti rumunskému súperovi

BRATISLAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava dnes pokračujú v boji o postup do ligovej fázy Konferečnej ligy. V treťom predkole ich čaká CS Universitatea Craiova.
Tréner Michal Ščasný pri voľbe svojej základnej jedenástky stavil na osvedčené mená.
V porovnaní s odvetou proti Hibernians nastali dve zmeny, Skrba nahradil Erik Daniel a Moistsrapishviliho dnes nahradí Miloš Kratochvíl .
V bráne slovenského tímu bude už tradične Žiga Frelih a v defenzíve sa predstaví trojica Filip Twardzik, Kristián Koštrna a Patrick Nwadike.
V strede zálohy nechýba Martin Mikovič, Miloš Kratochvíl, Roman Procházka ani Libor Holik.
Pred nimi bude operovať útočný trojlístok Erik Daniel, Michal Ďuriš, Philip Azango.
Domáci nastúpia v zložení: Isenko - Romančuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram.
Zápas štartuje o 20.30 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo. Duel CS Universitatea Craiova - FC Spartak Trnava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.