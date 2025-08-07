ONLINE: CS Universitatea Craiova - FC Spartak Trnava dnes, Konferenčná liga LIVE (3. predkolo - 1. zápas)

CRAIOVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova dnes hrajú prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy.
Duel sa začne o 20:30 a hostí ho štadión Iona Oblemenca. V televízii ho odvysiela stanica STVR Šport.
Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: CS Universitatea Craiova - FC Spartak Trnava dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 3. predkolo, 1. zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 3. predkolo 2025/2026
07.08.2025 o 20:30
U. Craiova
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Jaanovits J..
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu Konferenčnej ligy medzi Universitatea Craiova a FC Spartak Trnava.
Universitatea Craiova
Domáci futbalisti začali svoju púť futbalovou Európou dvojzápasom proti FK Sarajevo. V Bosne a Hercegovine síce prehrali tesne 1:2, ale na domácej pôde zvíťazili jasne 4:0 a postúpili. Rumunský celok je v tomto dvojzápase favoritom, ale proti Spartaku to určite nebude mať jednoduché. Uvidíme ako sa s rolou favorita popasuje.
FC Spartak Trnava
Zverenci Michal Šcasného začali sezónu veľmi slušne. V Európskej lige síce vypadli so švédskym Häckenom po domácej prehre 0:1 a remíze na pôde súpera 2:2. Následne však v dvojzápase s maltským Hibernianom zaknihovali dve víťazstva. Na Malte zvíťazili 2:1 a na domácej pôjde jasne 5:1. V domácej súťaži sa Trnave tiež darí. Úvodné dve duely zvládli na jednotku. Najprv doma zdolala Ružomberok jasne 3:0. Následne zvíťazila v Trenčíne v nervóznom zápase tesne 1:0. Jediný gól zápasu strelil Erik Daniel.
Universitatea Craiova
Domáci futbalisti začali svoju púť futbalovou Európou dvojzápasom proti FK Sarajevo. V Bosne a Hercegovine síce prehrali tesne 1:2, ale na domácej pôde zvíťazili jasne 4:0 a postúpili. Rumunský celok je v tomto dvojzápase favoritom, ale proti Spartaku to určite nebude mať jednoduché. Uvidíme ako sa s rolou favorita popasuje.
FC Spartak Trnava
Zverenci Michal Šcasného začali sezónu veľmi slušne. V Európskej lige síce vypadli so švédskym Häckenom po domácej prehre 0:1 a remíze na pôde súpera 2:2. Následne však v dvojzápase s maltským Hibernianom zaknihovali dve víťazstva. Na Malte zvíťazili 2:1 a na domácej pôjde jasne 5:1. V domácej súťaži sa Trnave tiež darí. Úvodné dve duely zvládli na jednotku. Najprv doma zdolala Ružomberok jasne 3:0. Následne zvíťazila v Trenčíne v nervóznom zápase tesne 1:0. Jediný gól zápasu strelil Erik Daniel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.