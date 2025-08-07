Spartak čaká náročný súper. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)

Radosť hráčov Trnavy po strelení gólu
Radosť hráčov Trnavy po strelení gólu (Autor: TASR)
Sportnet|7. aug 2025 o 11:00
ShareTweet0

Pozrite si TV program zápasov 3. predkola Konferenčnej ligy, v ktorom nastúpi aj FC Spartak Trnava.

BRATISLAVA. Po Slovane Bratislava sa v európskych súťažiach predstaví už len jeden slovenský tím.

V 3. predkole Konferenčnej ligy čaká Spartak Trnava úvodný duel na trávniku rumunského celku CS Universitatea Craiova.

Spartak odohrá stretnutie o 20:30 h na štadióne Iona Oblemenca s kapacitou 30 000, odvysiela ho STVR Šport.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V akcii bude aj česká Sparta Prahra, ktorá na domácej pôde vyzve FC Ararat-Armenia, zápas sa začne o 20:00 a v televízii ho nájdete na stanici Nova Sport 5.

Konferečnej lige sa bude venovať aj Arena Šport, stanica číslo 1 odvysiela od 18:30 duel AEK Larcana FC - Legia Varšava, na druhej stanici dostane priestor stretnutie RSC Anderlecht - FC Sheriff Tiraspol.

Zápasy Trnavy a pražskej Sparty odvysiela aj streamovacia platforma Voyo.

Konferenčná liga

    Radosť hráčov Trnavy po strelení gólu
    Radosť hráčov Trnavy po strelení gólu
    Spartak čaká náročný súper. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Spartak čaká náročný súper. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)