Spartak čaká náročný súper. Kde sledovať Trnavu v Konferenčnej lige? (TV program)

BRATISLAVA. Po Slovane Bratislava sa v európskych súťažiach predstaví už len jeden slovenský tím.
V 3. predkole Konferenčnej ligy čaká Spartak Trnava úvodný duel na trávniku rumunského celku CS Universitatea Craiova.
Spartak odohrá stretnutie o 20:30 h na štadióne Iona Oblemenca s kapacitou 30 000, odvysiela ho STVR Šport.
V akcii bude aj česká Sparta Prahra, ktorá na domácej pôde vyzve FC Ararat-Armenia, zápas sa začne o 20:00 a v televízii ho nájdete na stanici Nova Sport 5.
Konferečnej lige sa bude venovať aj Arena Šport, stanica číslo 1 odvysiela od 18:30 duel AEK Larcana FC - Legia Varšava, na druhej stanici dostane priestor stretnutie RSC Anderlecht - FC Sheriff Tiraspol.
Zápasy Trnavy a pražskej Sparty odvysiela aj streamovacia platforma Voyo.