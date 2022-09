Sú zázračným lídrom Bundesligy. Union Berlín predĺžil zmluvu s trénerom

"To, čo sme spolu v posledných rokoch zažili, je neuveriteľné a ťažko sa to opisuje. Ako som vždy zdôrazňoval, v Unione sa cítim veľmi dobre," povedal Fischer. Spolu s ním zostane aj jeho asistent Markus Hoffmann.

Union nezverejnil podmienky ani dĺžku novej zmluvy, no poistil si služby päťdesiatšesťročného Švajčiara, ktorý mal platný kontrakt len do konca prebiehajúcej sezóny.

Fischer prišiel do Unionu v roku 2018 a hneď v prvej sezóne s ním zaznamenal historický postup do najvyššej súťaže. V uplynulých dvoch ročníkoch doviedol klub do európskych pohárov a momentálne je na čele bundesligy.