Preskočili Bayern i Dortmund. Union Berlín je prvýkrát na čele Bundesligy

O nedeľnej výhre Berlínčanov sa pritom rozhodlo už v 4. minúte, keď sa Hübers pokúsil zneškodniť pas Sheralda Beckera do pokutového územia a loptu poslal do vlastnej brány.

Berlínčania zaujali vedúce miesto v tabuľke po tom, ako druhý Freiburg remizoval s Borussiou Mönchengladbach 0:0.

Tím z hlavného mesta sa prebojoval do Bundesligy len v roku 2019, ako jediný z jej účastníkov pôsobil v ligových štruktúrach Nemeckej demokratickej republiky a vlani hral po dvoch dekádach európsku klubovú súťaž.

Napriek tomu ostáva nohami na zemi a nekladie si vysoké ciele - v prvom rade sa chce vyhnúť zostupu.

"Ide nám to, no vieme, že sú veci, ktoré nefungujú úplne správne. Pred zápasom sme mali najmenšie držanie lopty v lige, no po dueloch s Lipskom a Bayernom to nemusí byť objektívne. Dnešok bol miestami veľmi dobrý, naša obrana je silná stránka, ale musíme lepšie pracovať s loptou," priznal kapitán Christopher Trimmel.

