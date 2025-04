Profíci takto fungovať nemôžu. Nemec na Slovensku prehovoril o praktikách vedenia

Bol pri pamätných víťazstvách, ale zažil aj veci, ktoré do profesionálneho futbalu nepatria.

Niekdajší kouč Mníchova 1860 a Fenerbahce Istanbul prišiel do Dunajskej Stredy po prvýkrát po 5. kole v sezóne 2008/2009. Na lavičke vystriedal Chorváta Milana Djuričiča.

Do konca jesene za 14 kôl prehrali Dunajskostredčania iba dvakrát a napokon so 27 bodmi zimovali na výbornej piatej priečke.

Dunajská Streda sa vrátila medzi elitu vďaka fúzii so Sencom, za ktorou stál pofidérny iránsky podnikateľ Khashayar Mosheni. Jeho pravou rukou bol miestny Barnabás Antal.

DAC bol vtedy nováčikom súťaže. Bola to prvá sezóna žlto-modrých v najvyššej súťaži po ôsmich rokoch.

Lorant bol predstaviteľom starej školy, mal v obľube dlhé behy v lese. Raz do týždňa naordinoval hráčom 10 až 14-kilometrový beh v teréne.

„Vtedy sme išli skôr na objem, nie na intenzitu. Posmelený novými poznatkami zo školenia som raz navrhol, že by sme mohli do tréningu zaradiť aj nejaké moderné prvky, ale nebol z toho veľmi nadšený,“ spomína na obľúbeného kolegu so smiechom Radványi.

Lorant bol tuhý fajčiar, dve krabičky cigariet denne boli jeho normou. Mal rád aj dobré pivo.