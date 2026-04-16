Senzační Nemci, Real zúri. Rozhodca rozpútal chaos po thrilleri v Allianz Arene

Po zápase sa oslavovalo, z reproduktorov znela chytľavá futbalová hymna: „FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein...“ (FC Bayern, nemecký majster, áno, tak sa volá môj klub...).
Allianz Arena vibrovala eufóriou, zatiaľ čo na druhej strane zavládol hnev, frustrácia a pocit krivdy.
Futbalisti Bayernu Mníchov sa po fantastickej dráme prebojovali do semifinále Ligy majstrov. Nemecký šampión zdolal vo štvrťfinálovej odvete Real Madrid 4:3 a nadviazal tak na triumf 2:1 zo Santiago Bernabéu spred ôsmich dní.
Bol to veľkolepý zápas. Z oboch strán. Senzačné individuálne akcie, nádherné góly, nečakané zvraty aj emócie na hrane. Real Madrid bol výborný, no Bayern ešte lepší, aktívnejší, dravejší. Domáci dominovali v mnohých herných činnostiach, no postup si museli vybojovať až v samotnom závere.
Hororový štart Bayernu
Už v 1. minúte Manuel Neuer pri rozohrávke daroval loptu priamo Ardovi Gülerovi. Mladý Turek okamžite vystrelil z 30 metrov a trafil do prázdnej brány.
Bayern prehrával po 35 sekundách, čo bol najrýchlejší inkasovaný gól Mníchovčanov v histórii Ligy majstrov.
Mesiace, možno viac než rok, to pri Reale nevyzeralo dobre. V stredu to bol opäť ten starý Real Madrid. Klub, ktorého sa Európa bojí už sedemdesiat rokov pre jeho nevysvetliteľný pud prežitia. Nikto sa nedokáže tváriť ako porazený presvedčivejšie.
Aj tí najskúsenejší, medzi ktorých pre opakované skúsenosti patrí aj Bayern, znovu padli do jeho pasce. Na Allianz Arene dostal Real Nemcov až na hranicu síl v heroickom zápase, s obetavosťou, akú v tejto sezóne ešte neukázal.
„Zlomil sa až po vylúčení Camavingu, ktoré si zaslúži miesto v knihe sťažností. Rozhodnutie arbitra Vinčića bolo svojvoľné a pravdepodobne rozhodlo nádherný dvojzápas,“ tvrdil Luis Nieto z denníka AS.
Real trestal, Bayern odpovedal
Real nastúpil maximálne sústredene – a to aj napriek petardám, ktoré neznámi páchatelia odpálili v noci pred tímovým hotelom Leonardo Royal, aby narušili spánok „bieleho baletu“. V porovnaní s ohňostrojom na ihrisku to však boli len detské prskavky.
Hostia trestali každú chybu. Bayern však odpovedal a zápas sa menil na divokú prestrelku. Real sa trikrát dostal do vedenia, Bayern trikrát vyrovnal a napokon duel otočil.
Gólmi úradovalo zrejme najproduktívnejšie trio sveta – Harry Kane (51 gólov), Luis Díaz (24) a Michael Olise (20) nastrieľali v tejto sezóne spolu už 95 presných zásahov.
Liga majstrov - odveta štvrťfinále
Bayern Mníchov - Real Madrid 4:3 (2:3)
Góly: 7. Pavlovič, 38. Kane, 89. L. Diaz, 90.+4 Olise - 1. a 29. Güler, 42. Mbappe
Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Stanišič, Kompany (mimo ihriska) - Militao, Rüdiger, Camavinga, ČK: 86. Camavinga, 90.+5 Güler (obaja Real) - mimo ihriska.
Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Diaz – Kane
Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold (90. Pitarch), Militao, Rüdiger, Mendy – Bellingham, Valverde, Güler (90.+1 Mastantuono) – B. Diaz (62. Camavinga), Mbappe, Vinicius Junior
/prvý zápas 2:1, do semifinále postúpil Bayern/
Po zápase hráči Realu Madrid obkľúčili hlavného rozhodcu Slavka Vinčića. Cítili krivdu, že im v závere vylúčil hráča. Oprávnene?
Slovinský arbiter patril medzi hlavné postavy večera. Najmä v prvom polčase však Realu viac pomohol než uškodil. Prehliadol napríklad faul a nešetrný zákrok Viníciusa, ktorý zámerne stúpil na nohu Kimmichovi.
Pomohol Realu aj uškodil?
Druhý gól dal Real z priameho kopu, ktorý nemal byť – Brahim Díaz faul nafilmoval. Tretiemu gólu Realu predchádzal jasný faul Rüdigera.
„Veľkolepý zápas medzi Bayernom a Realom Madrid si nezaslúžil taký koniec, aký mu pripravil rozhodca Slavko Vinčić. Camavinga si po faule síce odniesol loptu, no trest bol úplne neprimeraný. Rozhodca tým poškodil Real Madrid, ktorý už v desiatich nedokázal v Mníchove odolať,“ opisoval Juan Ignacio García-Ochoa z denníka Marca.
„Nepochopiteľné rozhodnutie rozhodcu zničilo dobre rozohraný duel,“ myslí si José María Rodríguez z denníka Marca.
Na druhej strane zaznel aj opačný pohľad.
„Druhý gól padol po neexistujúcom faule pred šestnástkou. Tretí prišiel po predchádzajúcom faule na hráča Bayernu, ktorý tentoraz existoval, no nebol odpískaný. Vyzeralo to ako nekonečný príbeh. Real išiel do prestávky za stavu, keď mal dvojzápas vyrovnaný a viedol v Mníchove, a to vďaka trom gólom s batohom kontroverzie. Inými slovami – tri darčeky,“ hodnotil Santi Nolla z denníka Mundo Deportivo.
Camavinga zlomil zápas
Real sa napokon oslabil sám. Striedajúci Eduardo Camavinga dostal v 86. minúte druhú žltú kartu a následne červenú. Bayern okamžite udrel.
Musiala prihral efektnou pätičkou Díazovi, ktorý si zľava naviedol loptu do stredu a z 18 metrov ju nádherne zavesil k vzdialenejšej žrdi – 3:3 v 89. minúte. Tretíkrát vymazané manko. Tento výsledok by Bayernu stačil na postup.
V nadstavenom čase však Michael Olise pridal aj víťazný gól na 4:3. Ardovi Gülerovi po zápase pretiekli nervy a pri odchode do útrob štadióna dostal priamu červenú kartu.
„V prvom polčase sa rozhodca mýlil v prospech Realu pri dvoch góloch – odpískal neexistujúci faul pre Madrid a neodpískal skutočný faul pre Bayern. Neskôr navyše ušetril druhej žltej karte Rüdigera aj Militãa. Keď prišiel rad na Camavingu, kartu mu už ukázal,“ dodal Nolla z Mundo Deportiva.
Arbeloa: Rozhodca zničil dvojzápas
Výprava Realu Madrid odchádzala z Allianz Areny vo veľkom hneve. Hneď po záverečnom hvizde sa hráči „bieleho baletu“ vrhli na Vinčića, aby protestovali proti kontroverznému vylúčeniu Camavingu.
Z následnej strkanice vyplynula aj červená karta pre Gülera. Podráždenie v tábore Realu bolo zjavné natoľko, že klub rozhodol, aby hráči nehovorili s médiami – ani v mixzóne otvorenej pre všetky médiá, ani pre televízie s vysielacími právami.
Jediným členom výpravy, ktorý sa vyjadril, bol tréner Álvaro Arbeloa.
„Je to zrejmé. Nemôžete vylúčiť hráča za niečo také. Rozhodca ani nevedel, že už jednu kartu má, a zničil veľmi krásny a vyrovnaný dvojzápas hraný na najvyššej úrovni. V tej chvíli sa zápas skončil,“ vyhlásil Arbeloa pre Movistar+.
Na otázku, ako sa cíti Camavinga, odpovedal stručne: „Ako všetci.“
Máme znak, ktorý musíme brániť
„Moji hráči odohrali veľký zápas. Je mi ich ľúto pre všetko úsilie, ktoré do toho dali. Je mi ľúto aj madridistov, ktorí sem prišli, aj tých, ktorí to sledovali doma. Bolí ma to, pretože Real Madrid tento rok nezíska šestnásty titul v Lige majstrov, ale vraciame sa do Madridu so vztýčenou hlavou, pretože dali do toho všetko.“
„Mali sme niekoľko príležitostí streliť ďalší gól. Niektorí hráči už boli unavení, chystali sme striedania tesne pred inkasovaným gólom, no po tom zásahu sa všetko skončilo.“
„Treba pokračovať. Toto je Real Madrid. Liga je veľmi komplikovaná, ale aj keď sa raz definitívne skončí, budeme bojovať až do posledného kola. Máme znak, ktorý musíme brániť.“
Bayern oslavoval, Kompany písal históriu
Vincent Kompany uspel v najväčšom zápase svojej mladej trénerskej kariéry. Stal sa jedenástym trénerom, ktorý doviedol Bayern do semifinále Ligy majstrov – zaradil sa po bok mien ako Jupp Heynckes, Pep Guardiola či Louis van Gaal. V minulej sezóne Bayern vypadol už vo štvrťfinále po prehre 3:4 s Interom.
V tábore Bayernu vládla po postupe obrovská radosť. Hrdinom večera sa stal Michael Olise, ktorý bol vyhlásený za hráča zápasu.
„Ukázali sme veľkú odolnosť, keď sme sa stále vracali do zápasu. Nakoniec je to výsledok, s ktorým sme spokojní. Tú techniku pri góle som skúšal päť-šesťkrát predtým a zakaždým som bol bližšie. Bolo skvelé, že to tam konečne padlo,“ povedal Olise pre TNT Sports.
„Bol to dobrý zápas hore-dole. Vedeli sme, že sa budú snažiť vrátiť späť. Zo začiatku to bolo trochu ako gól, gól, gól. Keď sa to napokon upokojilo, v druhom polčase sme hrali lepšie a využili svoje šance.“
Bláznivý polčas
Harry Kane priznal, že úvod bol pre domácich šokujúci.
„Prvý polčas bol trochu bláznivý. Začali sme najhorším možným spôsobom, ale dobre sme sa vrátili do hry. V druhom polčase sme si povedali, že musíme byť trpezlivejší. Vedeli sme, že s pribúdajúcim časom budeme silnejší, a napokon sme svoje šance ku koncu využili.“
„Bol to náročný zápas. Vedeli sme, že proti Realu Madrid v Lige majstrov to bude ťažké. Oni majú s touto súťažou špeciálne puto a ak ich chcete zdolať a vyradiť, musíte podať výkon na najvyššej úrovni.“
Aj Kompany vyzdvihol mentálnu silu mužstva.
„Bol to veľmi emotívny zápas. Mali sme veľa držania lopty a stále sme cítili, že môžeme skórovať. Ale Real Madrid je Real Madrid. Vždy predstavuje hrozbu. Chlapci dnes ukázali mentálnu silu, keď sa dokázali vrátiť po nepriaznivých momentoch. Pomohli nám aj fanúšikovia. Zachovali sme pokoj a stále sme verili, že náš moment príde.“
Real čaká čierny epilóg?
„Zázraky sa nedejú každý rok. Real Madrid v Mníchove uzavrel otrasný ročník, pred ktorým ho čaká už len trpký epilóg. Liga majstrov bola poslednou nádejou, ktorej sa madridisti držali vierou a poverami, pretože ich hráči im počas sezóny dali len málo dôvodov veriť v úspech,“ hodnotil María Rodríguez z denníka Marca.
Frustrácia je zjavná, no realita neúprosná – Real Madrid je v polovici apríla mimo všetkých veľkých súťaží. Mimo Copa del Rey, mimo Ligy majstrov, porazený Barcelonou v Superpohári a s mankom deviatich bodov na Blaugranas v La Lige.
Je veľmi pravdepodobné, že Real zakončí dva roky bez zisku veľkej trofeje. Dve sezóny naprázdno po príchode Kyliana Mbappého a po tom, čo sa rozpadli očakávania o ďalšom galaktickom cykle.
Tím Viníciusa, Mbappého, Bellinghama opäť smeruje k čiernemu roku bez trofeje.