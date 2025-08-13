Belehrad opäť porušil pravidlá UEFA. Dostal za to vysokú pokutu

Fanúšikovia Partizanu Belehrad.
Fanúšikovia Partizanu Belehrad. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. aug 2025 o 18:21
ShareTweet0

Za fanúšikovské incidenty budú musieť uzavrieť aj jednu z tribún.

NYON. Európska futbalová federácia (UEFA) udelila srbskému klubu Partizan Belehrad finančné tresty vo výške viac ako 90.000 eur.

Za fanúšikovské incidenty v kvalifikačných kolách Konferenčnej ligy budú musieť uzavrieť aj jednu z tribún počas ďalšieho domáceho zápasu v rámci európskych súťaží.

Priaznivci Partizanu používali v domácich dueloch proti škótskemu Hibernianu a FC Oleksandrija z Ukrajiny rasistické a diskriminačné pokriky.

Srbi vyvesením nápisu „Kosovo je Srbsko“ porušili aj jedno z pravidiel UEFA, ktoré zakazuje na štadióne používať politické transparenty.

Napriek lobovaniu Srbska proti jeho prijatiu sa Kosovo v roku 2016 stalo plnohodnotným členom UEFA a Medzinárodnej futbalovej federácie.

Klub z Belehradu čelí okrem pokút aj ťažkej úlohe v treťom predkole KL. V Edinburghu bude musieť dohnať dvojgólové manko, spomínaný domáci zápas totiž prehral 0:2.

Konferenčná liga

    Fanúšikovia Partizanu Belehrad.
    Fanúšikovia Partizanu Belehrad.
    Belehrad opäť porušil pravidlá UEFA. Dostal za to vysokú pokutu
    dnes 18:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Belehrad opäť porušil pravidlá UEFA. Dostal za to vysokú pokutu