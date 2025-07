UEFA znovu udrela. Do slabšej súťaže preradila aj víťaza FA Cupu

LONDÝN. Európska futbalová únia (UEFA) preradila Crystal Palace z Európskej ligy do Konferenčnej ligy.

Ten si vybojoval historickú účasť v pohárovej Európe ziskom Anglického pohára FA, čo bola pre klub premiérová trofej v 119-ročnej histórii. Mal tak hrať hlavnú fázu EL, namiesto toho sa však pravdepodobne predstaví v play off o ligovú fázu KL.

Do Európskej ligy by sa teraz mal posunúť Nottingham Forest, ktorý mal vďaka siedmemu miestu v uplynulom ročníku Premier League hrať spomínané predkolo Konferenčnej ligy. Mohol by tak získať približne o 20 miliónov eur viac na prémiách od UEFA.

Paradoxom je, že Lyonu hrozilo ešte minulý týždeň zostúpenie do druhej francúzskej ligy pre finančné problémy.

Podľa článku päť predpisov UEFA pre klubové súťaže museli kluby, ktoré sa chceli kvalifikovať do európskych pohárov v sezóne 2025/26, k 1. marcu preukázať, že žiadna fyzická ani právnická osoba nemá kontrolu alebo vplyv nad viac ako jedným klubom v tej istej súťaži.