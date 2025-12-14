Každý tím postráca body. Trnavu viedol asistent: So Škrtelom sme si vymenili sedadlá

V Trnave sa hral v sobotu v osemnástom kole futbalovej Niké ligy zápas dvoch tímov, ktoré majú úplne iné starosti. Kým domáci Spartak je v hre o majstrovský titul, Skalicu čaká tuhý boj o záchranu.
Navyše, v prípade nedeľného triumfu Košíc v Komárne, mohli Záhoráci spadnúť z predposlednej priečky na ligové dno.
„Je to nepríjemná situácia, bohužiaľ, je to realita. Musíme si to zanalyzovať, posilniť káder a popracovať na prechodových fázach v záverečnej tretine ihriska.
V defenzíve sme v Trnave hrali veľmi dobre, Spartak sme nepúšťali do veľkých šancí, až na zopár výnimiek.
Musíme sa zlepšiť smerom do ofenzívy,“ povedal po prehre 0:2 v Trnave tréner Skalice Roman Hudec, ktorý prišiel k tímu len pred posledným tohtoročným kolom spoločne s asistentom Pavlom Farkašom, aby nahradili odvolaného kouča Davida Oulehlu.
Zeleno-bieli sa budú snažiť cez zimu zoceliť tím aj novými hráčmi. „Skončili u nás Marek Švec a Marek Fábry. Určite budeme hľadať hrotového útočníka a stredného obrancu, ostatné pozície sú otvorené,“ pokračoval Hudec.
Mužstvo spravilo progres
Zároveň vyzdvihol, že mužstvo spravilo progres v organizácii hry, mrzel ho „výpadok koncentrácie“ pri dvoch góloch Spartaka.
Skalica za celú jeseň vyhrala iba dva zápasy, v siedmich prípadoch dokázala remizovať, deväťkrát prehrala. Strelila len 15 gólov, menej dal už iba Trenčín – 14. „Zápasy sme prehrali vždy tesne, v tomto nás tlačí topánka.
Aj keď sme vyhrávali a mohli sme získať viac bodov, stratili sme ich. Neviem, či sme to mali zle nastavené v hlave, alebo nám chýbalo šťastie,“ obzrel sa za polsezónou kapitán Skaličanov Martin Černek. „Musíme si v priebehu zimnej prestávky vyvetrať hlavy, nabrať nové sily.
Ešte nás čaká do konca súťaže veľa zápasov. V jarnej časti musíme začať zbierať body, potrebujeme sa posunúť vyššie, aby sme sa vyhli posledným dvom priečkam,“ dodal.
Spartak sa víťazstvom posunul na tretiu priečku tabuľky, pričom poradím mohol zamiešať nedeľný súboj Slovana so Žilinou. Na aktuálneho lídra z Dunajskej Stredy „andeli“ strácali tri body.
„Mali sme zaváhania, ktoré nemuseli prísť. Každé mužstvo či už na Slovensku alebo vo svete postráca body, prídu určité krízy. Doma by sme nemali prichádzať o body, ale buďme radi za to, čo máme.
Niektoré duely sme aj my otáčali a získali ich na konci stretnutí,“ bilancoval jesennú časť kapitán Spartaka Martin Mikovič.
Aj v Trnave počas sezóny pristúpili k trénerskej zmene, keď Michala Ščasného nahradil v kumulovanej funkcii športový riaditeľ klubu Martin Škrtel.
VIDEO: Hodnotenie trénerov po zápase Trnava - Skalica
Keďže však nemá potrebnú licenciu, mohol na výnimku viesť mužstvo len 21 dní, proti Skalici tak už svietilo v kolónke hlavného trénera meno doterajšieho asistenta Patrik Durkáča.
Zodpovedný za emočnú stránku
„Vymenili sme si akurát sedadlá,“ neprikladal výmene veľký dôraz Durkáč.
Škrtel bol naďalej súčasťou realizačného tímu, oficiálne sedel na lavičke ako asistent. „Kompetencie sme mali rozdelené hneď od jeho príchodu do realizačného tímu.
Bol zodpovedný za emočnú stránku, snažil sa udržať energiu v tíme, personálne pôsobiť na družstvo.
Futbalové veci sme aj tak mali na starosti my. Práca s mužstvom nie je o jednotlivcoch, ani o Martinovi Škrtelovi, ani o mne. Podieľa sa na tom celý realizačný tím,“ vravel Durkáč.
V piatich „Škrtelových“ zápasoch „andeli“ štyrikrát vyhrali, naprázdno vyšli iba v Dunajskej Strede.
Na jar sa budú hrať ešte štyri kolá základnej časti, aktuálne však už Spartak získal aj matematickú istotu účasti v prvej šestke.
Chalani majú obrovskú kvalitu
„S jeseňou môžeme byť čiastočne spokojní.
Mrzia nás výkyvy výkonnosti. Mali sme veľmi dobrý začiatok, potom sme išli trochu do útlmu. Potrebovali sme sa z neho dostať, hlavne posledné zápasy v sezóne ukázali, že mužstvo má kvalitu.
Museli sme do toho dostať viac emócie. Aj na základe zápasu so Skalicou je pre mňa najpotešujúcejšia správa, že keby som si mal vybrať najdôležitejšieho hráča v tomto tíme, tak ho nenájdem, pretože to bol tímový výkon.
Chalani majú obrovskú kvalitu, ale bez tímovej práce to nejde. Pochopili, že ak nebudú pracovať ako kolektív, ani jednotlivec nevynikne. Poslednými zápasmi sme sa dostali do prvej štvorky, sme v hre o najvyššie priečky, kde Trnava chce byť.
Samozrejme, štvrté alebo tretie miesto je fajn, no nie sme s ním spokojní. Určite máme vyššie ambície,“ pokračoval.
O tom, kto povedie Spartak v ďalšej časti sezóny ako tréner, ešte nie je v trnavskom klube definitívne rozhodnuté.
Takisto ani o presnej podobe hráčskeho kádra. „K zmenám v kádri je predčasné sa teraz vyjadrovať. Máme nejakú myšlienku, uvidíme, čo sa udeje v zime,“ dodal Durkáč.