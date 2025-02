Prajem pekné popoludnie pri sledovaní dnešného textového prenosu z Nike ligy. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi FC Spartak Trnava a FK Železiarne Podbrezová.



FC SpartakTrnava



Zverenci Michala Gašparíka začali jarnú časť sezóny zápasom na ihrisku Banskej Bystrice a po výbornom výkone dokázali zvíťaziť jasne 4:1. O týždeň neskôr sa predstavili na domácom štadone proti Dunajskej Strede a body sa delili po zaslúženej remíze 1:1. Dnes sa tiež očakáva vyrovnaný a dobrý futbal. Spartakovci sú favoritmi, ale musia to potvrdiť na trávniku.



FK Železiarne Podbrezová



Hostia z Podbrezovej naskočili do jarnej časi Nike ligy zápasom v Michalovciach. Zápas to bol veľmi nervózny a skončil remízou 2:2. Druhý zápas odohrali o týždeň na domácom štadióne a privítali v ňom trápiaci sa AS Trenčín. V tesnom zápase dokázali Železiari zvíťaziť tesne 2:1. Prvý zápas v tejto sezóne ovádla Trnava, keď zvíťazila jasne 4:0.