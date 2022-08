Zapríčinil penaltu. Po prehre sa Bukata kajal: Pred odvetou to nie je dobré

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava zvládli proti Rakówu Čenstochová ťažké situácie, no inkasovali po jednoduchých. Podľa trénera Michala Gašparíka prehrali v úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy napriek tomu, že neboli v zápase horší. Podľa stredopoliara Martina Bukatu poľský súper potrestal dve chyby Spartaka, ktorý nedosiahol pred odvetou želaný výsledok. Raków sa dostal do dvojgólového vedenia už v prvom polčase, keď stredopoliar Ivan Lopez najskôr v 30. minúte tečoval loptu za obranou Spartaka a v nadstavenom polčase skóroval z penalty po faule Bukatu.

"Zapríčinil som penaltu, za to sa chcem spoluhráčom ospravedlniť," kajal sa skúsený stredopoliar.

Súper zvíťazil zaslúžene Trnavčania už pred zápasom hovorili o silných stránkach súpera, vyzdvihovali najmä organizovanú hru a to sa potvrdilo aj na trávniku. "Vedeli sme, že budú hrať organizovane a ťažko sa budeme dostávať k ich bránke. Mali sme nejaké centre, ktoré sme s trochou šťastia mohli dotiahnuť do nejakého gólu. Mali sme momenty, keď sme boli lepší než súper. Do zápasu sme chceli ísť s cieľom uhrať čo najlepší výsledok do odvety, to sa nám, žiaľ, nepodarilo. Druhý zápas bude náročný, keďže proti nám stojí silné mužstvo. My si však stále veríme," poznamenal obranca Kristián Koštrna. Aj Bukata si uvedomoval, že skóre 0:2 má pred odvetou v Poľsku ďaleko od výhodnej pozície.

"Mrzí nás to, lebo to nie je dobrý výsledok do odvety. Hráči Rakówa zvíťazili zaslúžene, pretože dali dva góly, ale neboli lepší." Tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík hráčov nabádal k agresívnejšiemu tlaku na bránku a podľa jeho slov to hráči splnili. Padol gól z ofsajdu? Zápas vo veľkej horúčave sa začal lámať po prvej prestávke, keď po 20 minútach zápasu poslal chorvátsky aribter Pajač hráčov, aby si doplnili tekutiny.

Tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík. (Autor: TASR)